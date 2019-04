Juanma Castaño: "Marcelino debió abandonar el partido antes de empezar"

En las navidades de 2017, Marcelino, entrenador del Valencia, sufrió un accidente de tráfico de consecuencias muy graves que pudo costarle la vida a él y a su familia, que viajaba en aquel vehículo. Tardaron meses en recuperarse de lo sucedido en aquella noche fatídica. El pasado sábado Marcelino se disponía a dirigir al Valencia en Vallecas y cuando llegaba a su banquillo, a solo 2 metros de distancia varios seguidores le insultaron gravemente, muy gravemente. Esto es habitual, pero las cámaras recogieron como al menos dos de ellos le decían: "Lástima que no te hubieras matado", en referencia a aquel accidente de tráfico. Y otro: "Muérete tú y tu puta mujer". Esto lo escuchó Marcelino, que no reaccionó, no dijo ni 'mu', quizá debió reaccionar, quizá debió abandonar el partido porque esto es tan grave como los insultos racistas que tanto estamos denunciando.