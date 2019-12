Juanma Castaño: "A las ocho, Barcelona-Real Madrid. Antes se juega el partido en la calle: ojalá no pase nada"

Juanma Castaño, director de "El Partidazo" de COPE reconoce que hay una "calma tensa de cara al gran Clásico de esta tarde". "Evidentemente todas las noticias giran en torno a la seguridad que hay en la previa del partido. Esperemos que no haya ningún problema, porque aunque todas las medidas se han tomado, se supone que el Clásico no sea igual que el de otras temporadas", ha señalado el comunicador este miércoles durante su intervención en "Herrera en COPE".

"Para empezar es histórico que los dos equipos pernocten no, pero pasen unas horas juntos en el mismo hotel, también el trío arbitral.. y que el convoy de seguridad vaya junto al estadio Camp Nou. Esperemos que los aficionados también puedan ir y luego dentro del campo que no haya ningún tipo de problema porque en lo deportivo estamos ante un grandísimo partido. Un enorme encuentro entre Barça y Real Madrid que llegan en buen momento, a pesar de las bajas que tiene el Real Madrid, especialmente la de Hazard, pero insistimos empatados en la clasificación. Desde las ocho el partido, pero antes se juega el partido en la calle, ojalá que no pase nada", ha dicho Castaño.

Tsunami ha convocado a la ciudadanía a una concentración en cuatro puntos cercanos al Camp Nou a partir de las 16:00 horas y el dispositivo de seguridad, ya de por si complejo, ha aumentado en dificultad. Tanto, que ambos equipos y los árbitros compartirán hotel -a unos 600 metros del Camp Nou- y saldrán escoltados hasta el estadio unas dos horas antes del inicio del choque.

El partido movilizará 3.000 efectivos preparados para evitar cualquier incidente. Un millar de ellos serán agentes de los Mossos d'Esquadra y unos 2.000 pertenecen a la seguridad privada del club. Según el Departamento de Interior de la Generalitat, el número de policías movilizados es algo superior al de otros Barça-Real Madrid

El FC Barcelona confía en que el tsunami que se producirá antes y durante el clásico que se disputará este miércoles en el Camp Nou no tenga daños colaterales para sus intereses. Las intenciones de los promotores de la protesta es visualizar el conflicto existente entre Cataluña y España en el escenario más grande posible, un público potencial de 650 millones de espectadores, aunque siempre han insistido que su objetivo no es "ni bloquear ni suspender" el clásico. Su meta se basa en que el mensaje "Spain, sit and talk" (España, siéntate y habla) sea visible.