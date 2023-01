Juanma Castaño: "Impactados y enamorados del entrenador campeón del mundo, de Lionel Scaloni"

Juanma Castaño y todo el equipo de 'El Partidazo de COPE' se desplazaron hasta Mallorca para charlar este lunes con Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, que levantó la Copa del Mundo el pasado 18 de diciembre en Qatar. Conocimos el lado más personal del técnico, que incluso se postuló para ponerse al frente de 'La Roja': "¿Por qué no entrenaría a España? Me siento parte de este país". "Pensé que mi vida iba a ser más tranquila después de la Copa del Mundo, salir a la calle ya no es tan fácil como antes", sentenció hablando sobre lo que le sucede tras el éxito con la albiceleste.

Scaloni aseguró que la segunda parte del partido contra México fue su peor momento en la Copa del Mundo. "Había que ganar sí o sí. Si terminaba en empate teníamos otra oportunidad, pero sabíamos que el partido se tenía que abrir". Con 44 años, Scaloni tiene ya en su palmarés una Copa América, un Mundial y una Finalissima, en 2022, con Argentina. Además, el técnico de la selección campeona relató una conversación con Messi que fue "clave para respirar un poco más y sacar adelante un momento complicado".