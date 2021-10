Juanma Castaño: "Gasol, uno de los mejores de la historia"

Audio

El pívot español Pau Gasol ha anunciado este martes su retirada del baloncesto profesional, cerrando una memorable carrera que le ha mantenido más de dos décadas en la élite y le ha llevado a sumar numerosos éxitos con la selección española, el Barcelona y varias franquicias de la NBA como Los Angeles Lakers.

"Hoy estoy aquí para comunicaros lo que habéis podido anticipar, que me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil después de tantísimos años, pero meditada y hay que cambiar un poco de marcha. Y también saber disfrutar", anunció Pau Gasol, durante su comparecencia de este martes en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Pau resumió que su idea era retirarse en las pistas, y lo logró gracias al FC Barcelona, con el que terminó la pasada temporada y ganando la Liga Endesa, y con la selección española, la 'Familia', en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

"Quería acabar jugando y disfrutando, no con una lesión, muletas y operaciones. Muy agradecido a los que habéis contribuido a poder haber ganado una Liga más con el Barça, equipo en el que debuté con 18 años, y luego jugar unos Juegos es algo muy especial. Nunca he intentado mantenerme, sino ser mejor. Sin ponerme límites ni dejar que nadie me los pusiera", se sinceró.

Pese a poder alargar más su carrera, reconoció que llegó el momento límite, el adecuado para cambiar de rol. "Hablábamos ayer con 'Saras' (Jasikevicius) el vacío que deja una carrera profesional como jugador, y cómo saber afrontar ese vacío, ese abismo. Llevo años preparándome", reconoció.