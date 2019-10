Juanma Castaño: "El futuro de Zidane pendiente de un hilo"

Ante la amenaza del nombre de Mourinho, ayer Ramos dijo que el vestuario del Real Madrid está a muerte con Zinedine Zidane. Y dijo además, que todo asunto referente a la incertidumbre sobre el futuro de Zidane se resolvería diciendo que Zidane va a ser el técnico durante toda la temporada. Es evidente que el Madrid no le puede conceder ese deseo el capitán. No puede salir públicamente el Madrid diciendo que Zidane va a ser el técnico todo el año porque no lo sabe, y porque realmente Zidane está ligeramente tocado. Si hoy Zidane tiene un mal resultado y una mala imagen, desde luego tiene el futuro pendiente de un hilo.