Juanma Castaño: "Al final, Rubiales y Tebas, no son tan distintos"

Ayer se aprobó la nueva Copa del Rey de fútbol a partido único y nueva Supercopa. Supercopa de España que enfrentará a cuatro equipos. No a dos, a cuatro, y que la primera edición de enero de 2020 va a ser con: Madrid, Barça, Atleti y Valencia. Esto altera la norma de la competición. La próxima Supercopa debería jugarla el Barça como campeón de Liga y el Valencia que llega a la final de Copa contra el Barça, que va a jugar en Sevilla, en el Benito Villamarín. Tiene toda la razón el Valencia para estar cabreado porque Rubiales no ha contado con ellos y porque además se sienten que, deportivamente, son ninguneados cuando ellos son los que se lo han ganado en el campo. Está haciendo Rubiales con la Supercopa exactamente lo mismo que hizo te vas con el partido de Miami. Al final, no son tan distintos.