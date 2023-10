Juanma Castaño le cuenta a Carlos Herrera este secreto del árbitro de El Clásico, Gil Manzano: "En principio"

Juanma Castaño, director y presentador de 'El Partidazo de COPE', repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este jueves que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este viernes 27 de octubre, poniendo el foco, entre otros asuntos, en El Clásico. Audio

"Pues ya está aquí El Clásico", comienza Juanma Castaño con Carlos Herrera este viernes, "el de fútbol, el de baloncesto se jugó este jueves en la Euroliga, en el WiZink Center, y lo ganó el Real Madrid".

El Clásico de fútbol

Sobre "el de fútbol", que es este sábado a las 16:15 en Montjuic, "un estadio que acoge por primera vez este partido", señala el director de 'El Partidazo de COPE'.





"Enfrenta a dos equipos que lo tienen casi todo después de los sustos en la Champions League", explica el comunicador en 'Herrera en COPE': "Va a estar Bellingham en el Real Madrid y va a estar JoãoFélix en el Barça".

Juanma Castaño también señala que "incluso" podría jugar "Lewandowski, al que podían infiltrar y forzar para que jugara frente al conjunto blanco".

Las dudas

"En el palco, la duda parece que cada vez más lejos", destaca el presentador de 'El Partidazo de COPE', "no estará Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid ofendido después de lo que ha ocurrido con el tuit del directivo del FC Barcelona".

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández.





Sobre "el arbitraje", Juanma Castaño indica a Carlos Herrera, que "va a ser para Gil Manzano": "Parece que, en principio, agrada a todos".

El reto que sugiere Joseba Larrañaga

Jesús Gil Manzano arbitrará el clásico Barcelona - Real Madrid, el próximo sábado día 28, a las 16.15 horas, en el que el balear Guillermo Cuadra Fernández estará al frente del VAR. El de esta jornada será su tercer clásico liguero: dirigió el de la segunda vuelta de la temporada 2020/2021, el 11 de abril de 2021, en el que sustituyó por lesión al valenciano Antonio Mateu Lahoz, y en el que el Real Madrid ganó por 2-1. Su actuación fue cuestionada por el entonces técnico azulgrana Ronald Koeman, que consideró "equivocada una decisión suya y del VAR" al no sancionar con penalti una acción de Mendy sobre Braithwaite.

Joseba Larrañaga cree que ese ambiente que "perfuma" El Clásico va acorde "a lo que pasa en la sociedad". Larrañaga pone un ejemplo: "Martínez Munuera fue metido en la nevera después del Atlético de Madrid - Real Sociedad en el que perjudicó claramente a la Real Sociedad. Pero si vas a la hemeroteca, te das cuenta de que es el mismo árbitro que no le pitó un penalti de Gero Rulli a Vinicius en su día en el Santiago Bernabéu, el de 'todo ok, José Luis'. En ese caso, ¿Martínez Munuera beneficia a la Real o la perjudica?". El periodista nos invita a un reto "que no va a ser aceptado por nadie".