Juanma Castaño: "Continúa el debate sobre la presencia de público en los estadios"

Juega la Selección Española en Kiev, partido de la Liga de Naciones. Lo más destacado, habrá 15.000 personas en el Estadio Olímpico de Kiev. 15.000 personas respetando las medidas de seguridad y el aforo.

El próximo fin de semana comienza en España la Segunda B y puede haber público en muchos campos teniendo en cuenta la distancia de seguridad. Ayer hubo público en los toros, por ejemplo en Córdoba. ¿Por qué no hay público en Primera y en segunda división? ¿Por qué no se organiza el fútbol de tal forma que pueda haber público teniendo en cuenta que es un espectáculo al aire libre? Es inexplicable, no sabemos por qué en unos sitios sí y en Primera y en Segunda no.