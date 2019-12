Juanma Castaño: "El Atleti quiere fichar a Timo Werner en invierno, pero para eso tendría que soltar a Costa"

Anoche lo contó Antoñito Ruiz en El Partidazo de la Cadena COPE. Timo Werner es un delantero alemán que juega en el Leipzig, tiene 23 años bueno e interesa al Atlético de Madrid, e interesa demás de manera inmediata. Si puede lo ficha ya en el mercado de invierno, para eso tendría que soltar la ficha de Diego Costa que tiene ofertas y que se plantearía incluso no volver después de su lesión a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Pero si no pudiera ser, el Atleti quiere ficharlo en el próximo verano. Apunten el nombre Timo Werner, 23 años, fichaje posible del Atlético de Madrid y ojo lo necesita porque el Atleti tiene un problema: no mete goles es el principal problema del equipo del Cholo Simeone.