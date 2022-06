José Luis Corrochano: "Ganó Nadal y el covid volvió a ser noticia en Wimbledon"

Rafael Nadal, tres años después de su última función en Wimbledon, volvió a ganar en el pasto londinense con una actuación llena de altibajos, desdibujada por más de 40 errores no forzados, y en la que tuvo que agarrarse a su cabeza para deshacerse del argentino Francisco Cerúndolo (6-4, 6-3, 3-6 y 6-4). El balear, que no jugaba en estas pistas desde que perdió las semifinales de 2019 ante Roger Federer, se desperezó después de una gira de hierba consistente de entrenamientos en el All England Club y dos exhibiciones en Hurlingham que dejaban extraer pocas conclusiones sobre su estado.