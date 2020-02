Castaño: "Ante comentarios racistas en un campo, el árbitro debe actuar como policía y parar el partido"

"Uno de los nombres propios del fin de semana en el mundo del deporte es el de Marega, un jugador negro del Oporto que ayer en el partido frente al Vitoria Guimaraes estuvo escuchando desde el calentamiento insultos racistas hacia su persona. El caso es que cuando llegó el minuto 71 de partido se hartó y le pidió a su entrenador el cambio, se iba, no aguantaba más. Lo que vimos fue peor casi que los insultos: unos compañeros que trataban de convencerle para que se quedara en el campo, un entrenador que tampoco entendía lo que estaba pasando y un árbitro que no solo no paró los gritos, no paró el partido y se convirtió por tanto en cómplice. El árbitro en estos casos es la policía, es el primero que tiene que frenar el partido para que esto no suceda. Ojalá que en España tomen nota y esto jamás pasa en un campo".