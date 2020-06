Juanma Castaño: "Recuperar el aforo en los estadios es un riesgo que el fútbol no debe correr"

Sinceramente, no entiendo la prisa que hay por meter a gente en los estadios de Primera y Segunda División. Hay que considerar que ya es una victoria, un auténtico milagro, que se pueda terminar la competición. Hace solo una semanas se hablaba de jugadores concentrados en hoteles durante mes y medio para poder jugar los partidos, totalmente aislados. Ahora se está hablando de que estadios de cualquier parte de España puedan estar a un tercio de su capacidad. Esto, en algunos casos, es meter a 15.000 personas. ¿Estamos preparados para ello? No es solo el fútbol, es todo lo de alrededor: los accesos, los bares, las instalaciones. Es un riesgo que el fútbol no debe correr: una cosa es recuperar la competición y otra dar pasos para atrás.