Juanma Castaño: "Laporta es otro respecto al que conocíamos"

Se confirman los pronósticos, te lo decía antes de ayer y te lo repito, estuve una hora con Laporta en 'El partidazo' charlando, candidato a la presidencia del FC Barcelona, y es otro absolutamente, otro respecto al que conocíamos en su cargo de Presidente. No se mete en líos, no promete fichajes que sabe que no va a poder acometer, y lo que se ha dejado claro es que hay que entrar en el club para saber si es posible pagarle 100000000 € a Messi y que continúe la próxima temporada. Es sin duda el gran caballo de batalla de estas elecciones, quién puede convencer a ver si para que continúen el Barça y sobre todo, si es saludable para los números del Barça que Messi continúe. Esto sigue siendo noticia y el fin de semana será noticia el gran partido de mañana entre el Sevilla y el Real Madrid es una final y atención Ramos a lo mejor no la juega.