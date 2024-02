Estas son las palabras que le dedica Castaño a Herrera tras hacerse oficial su candidatura a la RFEF

"Admito que no me lo creía. Pensaba que, la tuya, era una manera de tenernos con las orejas tiesas y de estar pendientes de los avances que nos deparaba esa enigmática decisión que has tomado", ha comenzado su discurso Castaño, dirigiéndose a Carlos Herrera en su comentario en 'Herrera en COPE'.

El director de 'El Partidazo de COPE' le ha deseado a Herrera toda la suerte del mundo. "La vas a necesitar. Te deseo que te rodees de los mejores y que, en lo posible, disfrutes del camino. Verás como el fútbol, también tiene (como la política) arenas movedizas".

Juanma Castaño le ha ofrecido a Carlos Herrera los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para hablar sobre este asunto, eso sí, dice que esto supondrá ponerle en el "difícil papel de tratarte a ti, compañero y amigo, exactamente igual que al resto de tus contrincantes. Lo haré con respeto y con el deber de informar".

Además, el comunicador deportivo le ha sacado una sonrisa a Herrera al prometerle que no le pedirá entradas para los partidos de la selección si resulta elegido, "ni un puesto de trabajo en el gabinete de comunicación. Vas a flipar con los que te van a llamar. Te espero en la radio, en tu radio".

"Allí estaré, allí estaré contigo", le responde Herrera a Castaño, recogiendo todas esas palabras que le dedicaba el director de 'El Partidazo de COPE'.