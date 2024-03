'Crónicas perplejas': “Todos tenemos derecho a salirnos de la senda, a hacer las paces con nosotros mismos”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Fui un niño bueno. Un poco pánfilo. Obediente, responsable, algo lacio. Entre hacer lo correcto o aventurarme con alguna trastada, siempre elegía el lado bueno de las cosas. Mi hermana pequeña lo rompía todo. Mi prima no tenía ni una idea buena. Pero yo siempre estaba ahí, sentado, formal, incluso un poco redicho.

De esos niños que levantaban la mano en clase. De esos niños que decían: “Mira mamá, ¿a que está bien lo que he hecho?”. Y mi madre decía: “Sí, hijo”, y me pasaba la mano por el pelo y yo sonreía para dentro satisfecho. Esas cosas. Esas cosas que luego se tuercen.

Fui un adolescente insoportable y luego un joven muy desordenado. Como si aquel niño se hubiera diluido. Me volví insolente y mentirosillo. Salía de más, me sentía ingobernable. Un dolor de cabeza continuo para mis padres.

No hay mapas para la vida. Uno va improvisando, equivocándose, equivocándose de nuevo, encontrando su ruta a fuerza de intuición y desengaños. Pero pasado el tiempo, con la perspectiva de los años, he aprendido que hay dos palabras imprescindibles en nuestro camino: “Lo siento”.

Dicho con el corazón, dicho con honestidad, dicho desde un arrepentimiento real. “Lo siento”, como cuando éramos pequeños, mirando al suelo, jugando con las manos, esperando que el revés de nuestros errores no fuera demasiado fuerte. Todos tenemos derecho a salirnos de la senda. Todos tenemos derecho a hacer las paces con nosotros mismos.

Porque no hay error que no merezca un perdón y no hay perdón sin un profundo y sincero “lo siento”.

