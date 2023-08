'Crónicas perplejas': “Los diarios son una forma de combatir el olvido pero yo no quiero combatirlo”

En esta sección de‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Nadie escribe para no ser leído. En la escritura siempre hay un ánimo de compartir, de mostrarse, de abandonar la propia página. Yo desconfío de esos escritores que dicen que su literatura es para sí mismos. Como si perdurar fuera algo malo. Como si querer permanecer el máximo tiempo posible en la tierra, aunque sea a través de las palabras, tuviera algo de culpable.

“Solo las buenas chicas llevan su diario. Las malas no tienen tiempo para eso”, dijo la actriz Tallulah Bankhead. Y creo que tiene algo de razón. Yo he vivido, yo lo he pasado francamente bien, y jamás tuve la tentación de, al llegar a casa, sacar un cuadernito donde contar lo que mi cuerpo ya sabía.

Me sonrojaría ahora leer mis diarios de juventud. Menos mal que no dejé testimonio de aquellos años. A veces, quiero recordar personas y sitios, nombres e historias, pero soy incapaz. No puedo ir tan atrás. No puedo poner en pie muchas de aquellas aventuras.

Y creo que así está bien. Los diarios son una forma de combatir el olvido, pero yo no quiero combatirlo. Yo prefiero que la memoria haga su trabajo. No quiero saber qué pensaba de las cosas con veinte años. Prefiero mirar el mundo desde la misma torre, que es la de mi presente.

Y que los años diluyan nombres y posicionamientos y amores y tristezas. Qué pereza un diario donde volver a vivir lo que ya el tiempo se ocupó de borrar. Me abrazo al presente. A las alegrías y a las penas del ahora. Que con eso tengo suficiente.

Todos los hombres que fui están ya en el hombre que soy. Nosotros somos nuestro propio diario. No hay papel, sólo carne. Y no hay bolígrafos, sólo un corazón que escribe por nosotros en el papel en blanco de los días.





