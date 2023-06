'Crónicas perplejas': “¿Cuántos años tienen las botellas de Pippermint que aún guardáis en el mueble bar?"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas perplejas'.

Nueve de cada diez dentistas recomiendan esta pasta de dientes, dice el anuncio. Uno de cada diez dentistas es un pejigueras. A uno de cada diez dentistas le gusta dar la nota. Me imagino a ese dentista en la reunión de la Comunidad oponiéndose en solitario a la reforma del portal. Me imagino a ese dentista en el grupo de whatsapps de padres del colegio diciendo que no le gusta la canción elegida para el baile de fin de curso. Me imagino a ese dentista poniendo una sola estrella en el Tripadvisor al mejor restaurante de su ciudad porque le cobraron el pan.

Ojalá haber sido dentista en vez de periodista. Para ser ese que disiente. Para ser el aguafiestas de todas las encuestas. Ese dentista rebelde que le estropea los anuncios a Colgate. En fin. A mí nunca me han llamado para un estudio de estos. Yo aspiraba a participar en algún experimento sociológico. Hay algunos que podrían interesarme: el que mide la calidad de los colchones. Probador de pizzas. El que va a los hoteles a ver que todo está en orden.

Según un estudio de la Universidad de Princeton, ocho de cada diez personas nunca van a participar en un estudio de la Universidad de Princeton. Yo tenía un amigo que le echaba kétchup a las lentejas. Es una pena que se pierda eso. Yo tenía un amigo en el colegio que iba en chándal y con mocasines. Son datos que podrían ser interesantes. Y aprovecho este micro para pedir a las Universidad algunos estudios que me interesarían.

¿Qué porcentaje de españoles van a El Corte Inglés en verano a pasearse y estar fresquitos? ¿Qué porcentaje de españoles aún usan Brummel? Y tengo más dudas: ¿Cuántos años tienen, de media, las botellas de Pippermint que aún guardáis en el mueble bar? ¿Eso nunca caduca? ¿Y las cebollas envueltas en papel albal que metéis en el frigorífico? ¿Qué estáis esperando, que se tiren ellas solas a la basura? Y más estudios que se me ocurren: Sabéis el típico amigo que cuando estáis hablando con una mujer, en cualquier contexto, sienten, por lo que sea, la necesidad de hablar públicamente de vuestra esposa. Recordando, así como quien no quiere la cosa, que estáis casados delante de vuestra simpática interlocutora. ¿De eso no hay estudios?

En fin. Ya os digo yo que nueve de cada diez dentistas dice: "Avísame si te molesta". Pero le avisas, y ahí siguen con el taladrito. Ese dato lo dejo ahí también, por si interesa.





'CARTAS A HERRERA'





No te pierdas cada viernes la carta que Antonio Agredano dirige a Carlos Herrera. Unas misivas a las que no les falta su postdata.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio