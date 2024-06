'Crónicas perplejas': “Cuando mis hijos les dan la mano a sus abuelos, siento que todo está en su sitio”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Mis hijos son pequeños, así que todas las sorpresas que me dan van más en la línea de cosas rotas, brechas en la frente o dientes en la mano.

Yo me miro a mí de pequeño y pienso que no fui demasiado detallista. Viví algún tiempo de un poema que le escribí a mi madre siendo muy chico, que ella aún conserva, pero no era uno de esos hijos primorosos. Cuando crecí me volví un poco arisco, de esos chavales de walkman puesto, música alta y puerta cerrada.

Ahora mis padres son más abuelos que padres. No lo digo como un reproche. Un hijo siempre es un hijo, pero se ve que un nieto es otra cosa. Cuando mis hijos les dan la mano a sus abuelos, o buscan su regazo, o se les encaraman por la espalda y les abrazan, siento que todo está en su sitio.

Que esto sí que es una sorpresa. Esta ternura. Que el paso del tiempo nos haya unido aún más. Que no nos hayan separado las distancias ni los caminos.

Cuando voy a casa de mis padres a Córdoba, siempre llevo vino y algo de queso. Me siento en el mismo sillón en el que me sentaba cuando era un crío. Y bebo y converso y me río. Y siento que la sorpresa es sentir idénticos afectos. Mi padre sirve otra copa, mi madre me pregunta por el trabajo, mis hijos duermen en la habitación de al lado ya.

Todo está ordenado. Cada día es una sorpresa. Cada día se eleva y explota con suavidad, como esas pompas de jabón huidizas que persiguen mis hijos en el patio. Amar, ese es el regalo.





Las 'Crónicas perplejas' de la semana de Antonio Agredano

'Cónicas perplejas': “A veces busco en mí el joven que fui, en el asiento de copiloto de un coche"

'Crónicas perplejas': “No hay nadie más fuerte que el que va de cara; y la palabra es innegociable”

'Crónicas perplejas': “Necesito esa pausa que a veces también da la cocina"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado