Se queja Antonio Agredano en sus 'Crónicas perplejas' de que "el fútbol ya no es lo que era"

El VAR es un horror. Yo prefiero un árbitro malo a las pantallas, los parones en el juego y las líneas hechas con el Paint. No he visto nada peor en un campo que esos cinco minutos entre que marcas el gol y el árbitro te permite celebrarlo tras doscientas perspectivas de la cámara. Y cuando digo que no he visto nada peor en un campo sé de lo que hablo, que he visto jugar a Drenthe en el Bernabéu y a Jens Janse en El Arcángel