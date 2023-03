La opinión de Antonio Agredano sobre la cirugía estética en sus 'Crónicas perplejas'

En fin. Lo natural es que cada uno haga lo que quiera. Las hay que se pintan las cejas con un lápiz, las hay con más morritos que The Platters cantando el Only You, hay hombres con los abdominales prácticamente dibujados en un quirófano y luego hay personas con un polar del Quechua, con una coleta, el pelo rubio pintado mezclado con canas, con más arrugas que un sharpei metido en agua, que dicen que lo bueno es ser natural. Pues allá cada cual con lo suyo. Que Dios me libre de la naturalidad, que de la artificialidad ya me libraré yo.