Habla Antonio Agredano del vino en sus 'Crónicas perplejas' en 'Herrera en COPE'

He bebido y he besado. He bebido y he llorado y luego reído y luego abrazado a los míos. Porque en ese líquido que va del blanco al rojo, porque en esa catarata breve sobre la copa, porque en ese trago lento, está todo lo que somos, todo lo que hemos sido y todo lo que aspiramos a ser. No es el vino, de verdad, es lo que sucede en torno al vino. Y lo que sucede es la vida, con sus contradicciones, con sus llanuras, con su vehemencia, con su luz y con su sombra. El mejor vino es el que sabe a los días que, con pasión y entusiasmo, hemos vivido.