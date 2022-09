‘Crónicas perplejas’: “En el silencio entre dos hermanos hay desolación e íntima desgracia"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Así nos lo cuenta Agredano:

Pocos espectáculos podemos presenciar más sombríos que el de dos hermanos que no se hablan. No todo lo puede la sangre, por desgracia. Muchas veces los diablos mundanos se cruzan en una relación que nace siendo imperecedera. El dinero o los celos o las palabras que no decimos o las palabras que no queremos escuchar. Siempre hay un motivo, aunque, desde fuera, nos resulte una causa impura. Algo demasiado prosaico como para quebrar una vinculación tan limpia, con tanto amor gestada. La familia salta por los aires. En el silencio entre dos hermanos hay desolación, íntima desgracia y una infancia definitivamente marchita.