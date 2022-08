‘Crónicas perplejas’: “Ser feliz es, a menudo, un espectáculo íntimo”

En esta nueva sección veraniega de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Así nos lo cuenta Agredano:

La risa está sobrevalorada. Dejen que me explique. No digo que sea innecesaria, no digo que sea desaconsejable, sólo defiendo que hay otras respuestas biológicas igualmente plácidas, pero con menos cartel. El rubor, por ejemplo. El rubor evita que se digan más tonterías de las que se dicen. O el miedo, que está muy bien para cuando uno quiere tomar decisiones demasiado intrépidas.