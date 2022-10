‘Crónicas perplejas’: “La sección de limpieza te enseña que el tiempo pasa rápido”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

De un día para otro, Míster Proper se empezó a llamar Don Limpio. Yo no estaba preparado para algo así. Ese calvo vigoréxico me caía bien, pero le pusieron un nombre demasiado ridículo. El mayordomo del algodón, sin embargo, siempre me pareció un tipo desagradable. Ese hombre ahí, mirando si las cosas estaban limpias de verdad; no soporto a los metomentodo. Parecía un precursor de Twitter, donde digas lo que digas, alguien te va a poner un pero. La Lejía Conejo, eso sí, siempre me sacaba una sonrisa culpable. Era un crío. Quizá pasaba demasiado tiempo frente a la televisión.