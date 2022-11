‘Crónicas perplejas’: “Nunca he tenido suerte en el juego. A priori, me convierte en un afortunado en el amor”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Era un mensaje habitual en mi niñez. En los sansones, en las tapas de yogur, en los palos de los helados o en el envoltorio de los chicles. “Sigue buscando”. Dos palabras que caían pesadamente sobre la ilusión infantil. Aquellos deseos minúsculos. “Sigue buscando”. Quien me iba a decir que aquella frase me perseguiría toda la vida. Que no se iba a limitar a aquellos años primeros, sino que sería una constante en la edad adulta. Que iba a pasar de las tiendas de chucherías a los trabajos o a los amores. “Sigue buscando”, como una maldición blanda. Como un inconformismo perpetuo.