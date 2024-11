'Crónicas perplejas', tras la DANA: “Es momento de ser solidario. Es momento de compartir”

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

El mundo se detuvo hace dos días. Nadie mira hacia otro lugar que no sea ese paisaje devastado. Esos municipios sepultados por el barro, donde los coches se amontonan como juguetes en un cesto, donde las casas ya no son casas, donde se buscan víctimas entre las ruinas.

Ha pasado aquí. No es una de esas tragedias lejanas y televisadas. Esto ha sucedido aquí. Es decir: Podría haberle ocurrido a cualquiera. Ayer decía un hombre en la radio, entre lágrimas: «Entró el agua en mi casa de repente y era igual que lo que había visto muchas veces en las noticias. Pero me estaba pasando a mí. Era mi casa y el salón que el agua inundaba era el mío».

Serán días de duelo. De acompañamiento y de reconstrucción, tanto física como anímica. Algunos tendrán que despedir a sus familiares. Otros, los más afortunados, podrán reencontrarse con ellos tras el caos. Habrá pérdidas, pero también habrá milagros. Porque hasta en la destrucción hay algo de claridad. Porque la esperanza siempre llega cuando ya nadie la espera.

Y para el resto de nosotros, quizá sea momento de rezar, de amar y de abrazar. De entregarnos completamente a quienes tenemos al lado. De no especular con los afectos. De no enfadarnos. De llamar a nuestras madres, de llamar a nuestros hijos. De buscarnos unos a otros en estas tardes de tregua. De decir muchos «te quiero». De estrujar las mejillas de nuestros bebés. De no aplazar los planes. Y de abrir el mejor vino que podamos pagar y compartirlo con nuestros mejores amigos, ahora que los tenemos, ahora que no nos faltan.

Si usted no perdió nada en esta tragedia, si usted está siguiendo con tristeza la realidad a través de la radio y de la televisión, quizá deba valorar lo que tiene. A su gente, su hogar, su rutina, su trabajo, su familia… Y a todas aquellas pequeñas cosas que guarda como un tesoro. El dolor siempre nos resitúa y nos da la medida del mundo. Es momento de ser solidario. Es momento de compartir.

Y es momento de querer. De sentirnos afortunados. De no sucumbir a los minúsculos problemas cotidianos. De dar gracias a Dios por lo que tenemos pensando en todos aquellos que lo han perdido. Y que el amor nos guie. Y que la luz de nuestros sentimientos nos ayude a atravesar la noche en días tan oscuros como estos

