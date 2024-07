El divorcio PP-Vox en las autonomías y la renovación del Banco de España, entre las claves de hoy

La decisión de Vox de abandonar los gobiernos autonómicos con el PP

Divorcio PP-Vox un año después de su boda por compromiso, final de temporada de una legislatura, ciertamente esperpéntica, escribe Raúl Vega en 20 minutos. Para el Partido Popular una oportunidad, opina Fernando Ónega en La Vanguardia, en esto Feijóo debe fijarse en lo de Sánchez, hacer de la necesidad virtud. Era el momento de romper, librarse del fantasma del miedo a la extrema derecha agitado por la izquierda y liberarse de la condena a renunciar al centro, mucho poder regional sí… pero a un precio demasiado elevado, concluye.

Esta mañana comparecerá Feijóo y la aparente tranquilidad de los populares escribe Fernández Miranda tiene una explicación, esta historia no es nueva. Vox dejó sin presupuestos a Madrid y Andalucía y las urnas dieron mayoría absoluta a Ayuso y a Juanma Moreno. Las 5 autonomías del PP gobernarán en minoría y si no salen los presupuestos, adelantarán elecciones.

Peláez escribe la crónica del día del incendio y dice que con esto tal vez algunos se convenzan en el PP de que Vox es un proyecto autónomo, que tienen una manera de ver el mundo que no ocultan a nadie y que no son eso que existe para que los populares lleguen al poder, no son el hermano problemático de la derecha convencional. Vox elige la agitación, dice El Mundo, adopta el modelo Le Pen apostilla La Razón. Encuentra su sitio, escribe Julián Quirós: Abascal se cree en Le Pen patrio y en Europa ha escogido socios extremistas, que tontean con lo antisistema, el ultranacionalismo y la xenofobia

El Gobierno pone en peligro la renovación del Banco de España

Lo denuncia un editorial de ABC después de que todos los periódicos recojan esta mañana que el Gobierno propone al Ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá para el cargo de Gobernador del Banco de España. Poco han durado los planes de regeneración democrática de Sánchez. 5 días no le da credibilidad a la candidatura y apuesta por qué Escrivá no estará en esa carrera.

Gráficamente, señala 5 Días que el gobierno recurre a un viejo truco de cualquiera negociación: lanzar una propuesta kamikaze destinada al fracaso para después proponer otra alternativa, que es la que de verdad se quiere consensuar. Y en eso está el prestigio y el respeto logrado por el Banco de España durante el sexenio en el que ha sido liderado por Hernández de Cos no puede echarse por la borda, escribe Martí Saballs en El Periódico.

Sánchez, dice La Razón, sigue en su carrera para desactivar todos los contrapesos a su poder casi hegemónico. El PP dice El Mundo lo tiene claro, no habrá acuerdo si el gobierno se empeña en la candidatura de Escrivá.

La conferencia de prensa de Biden de esta noche no despeja las dudas sobre su continuidad

Un teletipo de la agencia EFE resume así la conferencia de prensa de Joe Biden esta noche: “Biden dice que sigue en campaña, pese a confundir a Zelenski con Putin y a Kamala Harris con Donald Trump. Concede el Washington Post: menos fallos que otras veces, pero eso, añade, no iba a calmar la inquietud en el partido demócrata. Nada más acabar la rueda de prensa, otros tres senadores demócratas se sumaban al coro de los que le piden que lo deje.

Son 17 ya los congresistas que le han pedido al Presidente que no repita, resume el Post. Varias firmas en el New York Times dan por hecho que Biden renunciará y que el anuncio es solo cuestión de tiempo. Los diarios recogen además que el húngaro Orbán revienta el final de la Cumbre de la OTAN, entrevistándose con Donald Trump. Orbán, declarado prorruso, dice La Vanguardia, irrita a los aliados al autodeclararse en misión de paz.