La decisión del Supremo de no amnistiar la malversación, entre las claves de hoy

La decisión del Supremo de no amnistiar la malversación

Una sólida posición jurídica que el Tribunal Constitucional tiene difícil revertir, concluye El Mundo. El tribunal, añade, "ha dejado en evidencia las debilidades de una ley que ha sido reescrita durante meses, al ritmo de la intrincada negociación con la que el independentismo ha sometido al Gobierno". Y argumenta lo chapucero de una ley que se vuelve contra sus redactores. Si hace un año, Llarena y Marchena concluyeron que en el uno de octubre hubo beneficio personal, poner en la ley que quedaban excluidos de la amnistía los casos de malversación en los que exista beneficio patrimonial se iba a volver en contra del legislador. Con rigor jurídico, el Supremo explica algo que todo el mundo entiende: que no se pagaron el uno de octubre de su bolsillo.

En el otro lado, el diario El País señala que en la sentencia de 2019 que condenó a los golpistas, el mismo tribunal no hizo ninguna referencia al enriquecimiento personal de aquellos a los que condenó por malversación vinculada a la administración desleal de fondos públicos. Y ahora sí interpreta que hubo enriquecimiento personal porque se ahorraron su dinero al sufragar el intento de independencia con dinero público. Dice que los jueces del TSJ de Cataluña no lo vieron igual cuando la semana pasada amnistiaron de malversación al ex consejero de interior catalán y acusa a la Sala del Supremo de hacer una nueva interpretación sobre un mismo delito y acompañar su argumentación de insólitas críticas al poder legislativo.

Lo que ha hecho el Tribunal Supremo, resume La Razón, es atajar la amnistía de alta velocidad que pretendía el gobierno y la sentencia de ayer acerca la repetición de elecciones en Cataluña. La amnistía ya no es que sea una norma injusta y divisiva dice ABC... es posible que acabe siendo perfectamente inútil.

Las amenazas de Sánchez a la prensa libre

Sánchez para poner topes a la publicidad institucional pretende aplicarlo en septiembre, apuntan varios diarios. Se preguntan los medios cuáles serán esos digitales sin lectores de los que habla el Presidente... No nos hagamos líos, exclama Julián Quirós, "vuelve la prensa del movimiento", Sánchez está conformando con dinero público una gran prensa gubernamental, se reconfigura la prensa del movimiento con la idea de que todo lo que quede fuera de ella ha de ser liquidado

El Mundo subraya la rápida reacción del Partido Popular que dice que no participará en una caza de brujas contra la prensa libre. Los populares añade el Periódico de Cataluña subrayan que no es casualidad que el anuncio de Sánchez llegue al inicio de la semana en la que declara su mujer Begoña Gómez, en la que puede ser imputado el fiscal general del estado por perseguir políticamente a Isabel Díaz Ayuso y en la que el Tribunal Constitucional puede seguir abaratando las sentencias de los ERE. Hoy comienza revisar los recursos de amparo de los 5 encarcelados por el macrofraude. ABC repescar esta mañana la lista de los 70 allegados al PSOE que recibieron de formar arbitraria 90 millones de euros de los ERE

La preocupación del mundo político y financiero por lo que pueda ocurrir en la segunda vuelta de las elecciones en Francia

Y además, se explica en los diarios, hoy es un día clave porque acaba el plazo para que se retiren los candidatos que han quedado en tercer lugar en más de trescientos distritos en los que ha ganado el partido de Le Pen. Si hay acuerdo, el tercero en discordia, bien sea del partido de Macron o del frente de izquierdas se retira para apoyar al segundo y eso es clave para arrebatar diputados, se elige uno por distrito, al partido de Marine Le Pen. Bardella necesita 289 diputados para convertirse el domingo en primer ministro.

Financial Times destaca que el cordón sanitario en Europa contra la extrema derecha puede que ya no sirva, porque partidos como el Le Pen lleva años limando sus aristas más radicales y hay muchos votantes apolíticos para los que esas advertencias de pánico son histéricas y lo más que consiguen es reafirmar su voto. Ayer subió la Bolsa de París pero, dice esta mañana 5 Días, el riesgo de mercado del partido de Marine Le Pen y su posible triunfo está lejos de ser conjurado.