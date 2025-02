Zarzalejos explica por qué "no se presentaron ideas conjuntas" en la cumbre de la derecha europea más conservadora

José Antonio Zarzalejos ha analizado, para 'El Sexto Sentido', todas las cuestiones de importancia relacionadas con el acto de 'Patriotas por Europa', organizado este fin de semana en Madrid. Un acto al que han acudido la mayoría de los líderes más conservadores de Europa, Orban, Le Pen o Salvini, por ejemplo, estaban entre ellos. Se trata de un acto organizado por el líder de la organización, Santiago Abascal, que aprovechó para habar de "hacer Europa grande otra vez".

Patriotas por Europa representa, con 86 escaños de 720 en el Parlamento de Bruselas, a casi 20 millones de electores repartidos en 15 países de la Unión. Es, de hecho, el tercer grupo más grande de la cámara europea, sólo por detrás de populares y socialistas. Eso sí, por delante del grupo de Conservadores y Reformistas que lidera Giorgia Meloni.

La unión no es tanta como parece. Asegura Zarzalejos para 'Herrera en COPE' que "Orban está muy cerca de Putin sin embargo, Le Pen, Salvini y, por lo visto, Abascal no tanto". Divergencias como estas explican que se celebrara un mitin en el que no se presentaron ideas conjuntas.

Por otro lado, la resaca de las elecciones estadunidenses dura en todos los continentes. Trump, explica Zarzalejos, "tiene como socia en Europa a Meloni, y su partido Hermanos de Italia, en Latinoamérica, a Javier Milei, en Oriente Medio a Israel y en el norte de África, a Marruecos".

que ha supuesto este acto en el ámbito nacional

La media de las últimas encuestas, incluida la del CIS, muestra que Vox ha escalado hasta una intención de voto cercana al 15 por ciento, por encima del 12,4 por ciento cosechado en julio de 2023. Este presunto crecimiento "se debe a la atracción del electorado joven (por debajo de los 35 años) y de algunos segmentos de las llamadas clases populares, que antes votaban a la izquierda".

Cabe destacar que, en pleno momento de éxtasis, el trumpismo, que con tanta complacencia acoge VOX, puede acabar por jugarle una mala pasada a la formación de Abascal. "Por los aranceles a nuestros producto, si Trump sigue la tónica habitual, por su tratamiento a nuestro idioma, retirado de portal de la Casa Blanca, y por su íntimo entendimiento con Marruecos".

"De modo que a ver cómo hace realidad Abascal eso de “España primero” si el “America First” de Trump colisiona con los intereses españoles, por otra parte, mal defendidos por el Gobierno de Sánchez". A todo esto, el Partido Popular, según demuestran los indicadores y encuestas, "tendrá que entenderse con VOX si quiere gobernar España en el futuro", zanja Zarzalejos.