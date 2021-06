Victoria Prego, en COPE: “Ante el independentismo hay que resistir, no hay que ceder”

Victoria Prego acaba de publicar el libro ‘Pequeña historia de la Transición’ en el que hace un repaso a una época de nuestra historia que hoy día hemos de tener muy en cuenta “la historia de un éxito, que no fue nada fácil. La historia de la Transición es la historia de sobresaltos, de amenazas, de asesinatos, de angustias, de contención… “, así nos lo cuenta en ‘Herrera en COPE’.

Con lo que está sucediendo en Cataluña recuerda Prego que nuestra situación ahora es distinta a la que trata en su libro porque “España está en una posición distinta a la anterior. Ya estamos en Europa, hemos entrado en el euro, somos miembros de la OTAN, somos democracia consolidada y los principios que deben regir son distintos porque los objetivos tienen que ser distintos”. Sin embargo, a la hora de equiparar ambas épocas recupera Prego “la disposición hacia el acuerdo, no digo el consenso que ya es una palabra que es muy propia de la transición -pero yo no quiero rescatarla-, la disposición hacia el acuerdo y aquí lo que falta es una disposición hacia el acuerdo en términos generales entre la derecha y la izquierda”.

Ante uno de los primeros desafíos que se enfrenta el Gobierno, el independentismo, la periodista señala que “Jordi Pujol tiene una gran responsabilidad en esto, aunque ahora haya escrito un libro exculpándose de que no es independentista el independentismo es hijo de las políticas de Jordi Pujol Y luego, los gobiernos sucesivos lo que han hecho es ha sido permitir que el nacionalismo creciera y se enseñoreara y dominara los estamentos decisivos de una sociedad, por ejemplo, la escuela, la enseñanza; y el Estado no ha estado presente. Por lo tanto, los Gobiernos han pecado de inacción, en mi opinión, y el nacionalismo ha pecado de responsabilidad, Artur Mas el primero, que le dijo a Rajoy o me das un concierto económico o atente a las consecuencias. Las consecuencias son estas y entonces han instaurado una conciencia de que los catalanes son todos independentistas, mentira. En las últimas elecciones han votado por la independencia el 25’5%, esto es así. Pero parece que Cataluña es la independencia y eso no es verdad y por lo tanto yo creo que el Gobierno actual también se equivoca”.

Habla VictoriaPrego de la carta de Oriol Junqueras definiéndola como una “carta ladina” explicando que “dice que la vida unilateral es indeseable e inviable, no dice que sea indeseable porque sea un error dice que es indeseable porque es inviable. Lo que dice Junqueras, que por cierto yo creo que no ha cambiado de opinión, lo que ha formulado en una carta muy lista e inteligente destinada a ayudar a Pedro Sánchez. Lo que dice es que cuando tengan la suficiente mayoría para imponer la independencia, lo harán. No han cambiado en absoluto, lo que pasa es que parece que ahora les conviene y lo que me parece más chusco es que el indultado tenga la magnanimidad de aceptar el indulto, eso me parece mundial”

Considera Prego que todo esto “nos lleva a un fortalecimiento de las posiciones independentistas en la medida en que, como he dicho antes, consideran que van a ser liberados de una sentencia injusta dictada por unos tribunales prevaricadores. En esas condiciones, el independentismo se sentirá más fuerte y eso no es deseable, sobre todo porque se van a sentir más fuertes gracias al indulto. Esto ya pasó en el 34 y pasó en el 31, es decir, que no estamos ante unas circunstancias nuevas, ya se indultó y se lo sacó a la calle a los golpistas del 34, a Compayns y… pasó lo que pasó lo que pasó después. Creo que tal y como lo tiene planteado no nos conviene, creo que es un error y que nos va a hacer pagar un precio”.

Para resolver esta situación, Victoria considera que “hay que resistir. Pensar que el independentismo es un sentimiento que va a ir siempre creciendo no es adecuad. El independentismo no es una medida fija e irreformable, creo que hay que resistir no ceder a las exigencias que son, ya se sabe, amnistía que no se puede en España eso porque eso significa dar el delito por no cometido y eso sería inasumible aparte de que no es constitucional aunque la Constitución no menciona la amnistía, solo menciona los indultos colectivos; y la autodeterminación. Bueno, pues esas dos cosas no se pueden aceptar”.

Y sigue insistiendo “creo que hay que resistir, no hay que ceder, porque no es constitucional y porque los demás españoles tenemos algo que decir a este respecto.