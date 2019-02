Entrevista completa de Herrera a Manuel Valls

Tiempo de lectura: 1



Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, ha alertado a Sánchez del peligro de pactar con los independentistas catalanes. En una entrevista este viernes en 'Herrera en COPE', el exprimer ministro francés cree que tras el fracaso de la huelga general de ayer en Cataluña, no hay que olvidar que lo más importante es el respeto a la Constitución y alabar la historia de España en estos últimos cuarenta años. "No tenemos que salir de este discurso constitucionalista, recordando que la democracia es un Estado de derecho. Y no debemos blanquear a los separatistas ni llegar a acuerdos que podrían poner en peligro el orden constitucional. Ellos están en un callejón sin salida, divididos y con violencia en la calle", ha asegurado. El candidato ha afeado a Sánchez no haber hablado con Ciudadanos, siendo el partido más votado en Cataluña, y sí con los separatistas. "Con ellos hay temas que no se pueden discutir", ha incidido.

Una vez más, Valls ha pedido en los micrófonos de COPE una alianza de PP, PSOE y Cs para ganar en Barcelona. "Es necesario un acuerdo de los líderes de los tres partidos constitucionales. Barcelona se está deteriorando. La alianza populista de izquierdas con el separatismo amenaza a los barceloneses, a Cataluña y al resto de España. Si los partidos constitucionalistas no son capaces de unirse, no entienden lo que está pasando en Cataluña. Entiendo las estrategias de conquista del poder, las discrepancias personales... pero esto no me parece adaptable a la realidad catalana. Sé que es difícil, pero si el gran debate de hoy es la unión del país, los partidos constitucionalistas han de ir más allá y ponerse de acuerdo", ha dicho.