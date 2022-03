La solidaridad de los fósforos con Ucrania: "Sorprende la fortaleza de los ucranianos. Es impresionante"

Si algo ha conseguido la invasión rusa a Ucrania ha sido despertar del letargo al resto de mundo. Pero, sobre todo, ha puesto en marcha un movimiento de solidaridad en todos los países de Europa, y en los ciudadanos europeos, en particular, entre los que destaca la gran cantidad de españoles que han dejado sus trabajos, la comodidad de ver el conflicto por televisión, para marchar hasta Ucrania, o a cualquier país de sus fronteras para conseguir rescatar a los miles de ucranianos, sobre todo, mujeres y niños que huyen de los bombardeos rusos.

Muchos de esos ciudadanos solidarios han pasado este viernes por "Herrera en COPE" durante 'La Hora de los Fósforos' dedicada a esa cadena de solidaridad con Ucrania y sus gentes obligados a ser refugiados lejos de su país, de sus hombres (que tienen la obligación de defender militarmente y no pueden abandonar Ucrania), de sus casas, de un futuro en paz.

Entre esas personas solidarias destacan Natalia y María, que han conseguido traer a España a 21 ucranianos no sin solucionar y superar problemas como numerosas dificultades durante el viaje y cuando llegaron a la frontera con Ucrania.

Durante ese viaje a Cracovia, Natalia y María, iban recibiendo mensajes con más peticiones para sacar a gente por lo que "subíamos con mucha adrenalina y muchas ganas de ayudar" asegura María que se quedó descorazonada al ver a "tanta gente desesperada, todo madres con niños y algún anciano, muy descorazonador todo hasta que pudimos montar a todos en el coches y volver a España". De nuevo en nuestro país "fue una sensación de alivio, nos recibieron con aplausos y nos relajamos".

Con 14 años, Ilian no ha dudado en acompañar a su madre a Ucrania. En este momento están regresando a España, a tan solo 7 horas de Logroño, donde viven, "estamos en carretera yendo hacia Burdeos y venimos desde Varsovia" cuenta en "Herrera en COPE". Con ellos vienen a nuestro país una madre joven ucraniana y su hijo de tan solo 4 años a los que la familia de Ilian van a acoger en su casa, "el niño habla y juega, tiene cuatro años es muy pequeñito".

David, Anton y Suso ya han hecho dos viajes con refugiados. Se pusieron en marcha para ayudar a David que es ucraniano y que tras la invasión estaba muy deprimido y "como tenemos un negocio de compra venta de automóviles y acabábamos de comprar dos furgonetas cuando se produjo la invasión decidimos que teníamos que ayudarle" dice Suso en 'La Hora de los Fósforos'.

"Gracias a los padres escolapios de Járkov estamos trayendo a niños, cada kilómetro que haces les va cambiando la cara, van cogiendo confianza. Los niños se te tiran a los brazos. Es impresionante" confiesa Suso.

Ana está en territorio francés regresando también a España después de ayudar a ciudadanos ucranianos en la frontera, "lo que más me ha sorprendido es la solidaridad de cada persona con las que se me he encontrado en el camino y la fortaleza de los ucranianos".

En esa cadena solidaria encontramos a muchas personas anónimas y algún que otro conocido como el atleta Colomán Trabado que junto a su mujer está trayendo a distintos puntos de nuestro país a madres con sus niños, hoy está en Tarragona, pero su viaje no terminará hasta que dejen con familias de acogida en Madrid a refugiados que necesitan olivar el horror de la guerra, "conozco 105 países y mi momento más emocionante lo he vivido en la frontera con Ucrania cuando he abrazado a dos ucranianos que llegaban de Irpín".