La sincera opinión de Herrera sobre la activista medioambiental Greta Thunberg

En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera ha opinado sobre Greta Thunberg. "En Madrid no va a faltar Greta, la perturbada ésta que viene en el barquito, en el barquito de papel. Viene a salvar a la humanidad, es el Mesías la tal 'Gretita'", ha comenzado diciendo el comunicador. Herrera cree que España ha demostrado que es capaz de organizar grandes eventos incluso en un corto perioodo de tiempo. Aunque, para él, el gran problema en cuanto a las cuestiones sobre el clima es la "politización" del mismo. "Hay muchos apocalípticos e inquisidores, tipo la 'Gretita' esta. Muchos no tienen ni idea de lo que hablan, pero alimentan de qué manera a los negacionistas, a los que dicen que no pasa nada. Hay argumentos para que el ser humano se ponga de hoz y coz a intentar evitar el clima extremo que llega con el calentamiento global. Eso es un acuerdo entre muchos países, pero sobre todo entre los países que más contaminan. ¿Y quiénes son los que más contaminan? Los que tienen más actividad industrial: EEUU y China. EEUU se quita de en medio porque Trump no cree en estas cosas. Y los chinos te dicen que sí, que sí, que van a cumplir los acuerdos, pero es mentira. No cumplen nada. Oiga, cada tres días se inaugura una central de carbón en China. Cada tres días. Si no es cada tres, es cada dos. Que cumpla Eslovenia nada más no sirve prácticamente de nada. Y luego todos estos Mesías, todas estas histéricas, la inquisidora, esta niña que viene en el barquito de papel... pues le reímos el chiste. Ya verán ustedes. Vendrá y dirá que le han robado la infancia. Pondrá esa cara de tremendismo, de niñata riñiendo a señores, por otra parte, bastante imbéciles, la mayoría de los de la ONU que se ponen luego a aplaudir como tontos. Estas cosas pasan", ha concluido.