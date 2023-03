Sánchez Dragó a Carlos Herrera: "Tamames es un primus inter pares con una trayectoria pública impecable"

Por Herrera en COPE ha pasado este viernes Fernando Sánchez Dragó, el promotor de Ramón Tamames para defender la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez y que viviremos la próxima semana, el martes y miércoles (21 y 22 de marzo) en el Congreso de los Diputados.

Habría sido el escritor, ensayista y pensador, Sánchez Dragó, amigo de Santiago Abascal el que le habría puesto el nombre del profesor Tamames sobre la mesa para llevar a cabo esa labor, algo que ha mitigado el propio Sánchez Drago al responder a Carlos Herrera, "la gente de la prensa me estáis concediendo demasiada información, mi papel, realmente, fue como el que mete la llave en el motor de un cochey le pone en marcha", dice para a continuación revelar cómo salió el nombre de Ramón Tamames a la palestra, "esto ocurrió el 11 de enero, Había quedado para comer con Santiago Abascal y Kiko Méndez-Monasterio que son buenos amigos míos, era una comida de amigos, yo no me meto en política y en las comids de amigos, alrededor de un vaso de vino, salen a relucir muchas cosas. En aquel momento estaba de moda hablar de la necesidad e, incluso, convenencia de presentar una moción de censura para denunciar en público, airear, las carencias, los errores cometidos por el actual Gobierno. Y entonces les pregunté: '¿por qué no presentáis la moción de censura de una vez?' porque llevaban mareando la perdiz un par de meses y me dijeron es que según la Constitución española, la presentación de una moción de censura tiene que ir acompañada de la presentación de un candidato a la presidencia del Gobierno por si la moción triunfa. Y claro, no es fácil encontrar ese candidato porque no se trata deque sea Santi Abascal, que sea una moción de Vox sino que sea una moción de censura dirigida a todos los parlamentarios, a toda la gente", cuenta.

La elección de Ramón Tamames

Llegados a este punto, es cuando Sánchez Dragó propone que la persona que defienda la moción debe ser primus inter pares, "esto lo propongo yo, que esa persona tenga una trayectoria personal y pública y privada impecable y que, al mismo tiempo, tenga un perfil que no coincida con la derecha, que tenga incluso un pasado izquierdista sin llegar al extremo. Y se comenzaron a barajar varios nombres y es cuando yo, pensando en la figura de De Gaulle, cuando en una crisis como la que hubo en Francia por la independencia de Argelia se recurrió a De Gaulle que estaba recluído en su refugio y entonces propuese a Ramón Tamates".

¿Por qué Ramón Tamames? "Me parecía que a parte de la trayectoria impecable, prestigio, sin perfil de derechas, habíamos intervenido en la famosa algarada antifranquista en la Universidad de Madrid en 1956, que puso en marcha un largo y lento proceso que conduciría al 78, a la Constitución y a la democracia. Estuvimos presos en la cárcel de Carabanchel, se trabó entre nosotros una antigua amistad y puedo responder, no solo de su impecable trayectoria moral sino que Tamames es un político, es un economista, es una persona que sabe de estas cosas, que sabe de administración, que sabe de ecología, que sabe de sociedad, que es escritor, que es profesor, que es filósofo, que es muchas cosas... Entonces me dijeron, '¿crees que aceptaría?', claro yo no lo puedo garantizar, pero conociendo a Tamames como lo conozco y sabiendo que es un hombre valiente, coherente, creo que sí porque será para él coronar toda una vida en la cual siempre ha soñado con ser, si no jefe del gobierno, con algo parecido. Me dijeron que si yo se lo podría proponer. Terminó la comida, llamé a Ramón y aceptó negociar hablar. Y eso fue todo. Asistí a las tres primeras reuniones y todo fue coser y cantar", relata rechazando que la edad de Tamames, 89 años sea un impedimento "porque yo tengo 86".

La moción de censura ya se ha ganado

¿El que se haya filtrado el discurso obliga a Ramón a preparar nuevas cosas? "La noticia de que se había filtrado el discursno no me sorprendió, me hubiera sorprendido lo contrario porque este país es una corrala. Todo se filtra antes de que la noticia se produzca. Ramón pecó de ingenuidad al enviar ese discurso a unos amigos porque tú tienes tres amigos y esos amigos tienen otros tres amigos y esos otros tres porque la posibilidad de que se filtre es altísima, propias de la cotillería, de la gran corrala nacional. Ramón no tiene mucho tiempo para modificar el discurso, algo modificará porque era un borrador, pero si hay un gran espectáculo emocionante en la actividad parlamentaria que es muy tediosa es la moción de censura y ese gran espectáculo que iba a ser nos lo han chafado un poco a todos con este adelanto del discurso. Pero va a ser un alto ejemplo nacional, porque alguien que procede de la sociedad, que no pertenece a la actividad parlamentaria que representa a la gente, a los votantes, tome la palabra en el Parlamento, y eso es un alto ejemplo de dignidad nacional", contesta Sánchez Drago que asegura que "la moción de censura ya se ha ganado porque lo que se pretendía que era airear las deficiencias, errores y carencias de este Gobierno, eso ya se ha conseguido. Todo el mundo habla de la moción de censura, luego el resultado aritmético será el que será y el que va a salir perjudicado de esa moción de censura, en una parte, es el Gobierno porque se van a airear los trapos sucios de este Gobierno y no solo se va a enterar la gente, sino que se van a enterar en Bruselas".