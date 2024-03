Ruiz-Gallardón, 20 años después del 11-M, en COPE: "Nunca había visto morir directamente a la gente"

Alberto Ruiz-Gallardón, el que fuera alcalde de Madrid el 11-M, pasa este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para recordar cómo vivió aquel fatídico día.

Ruiz-Gallardón cuenta que, cuando se produjo el atentado, estaba en casa. "Me llamó mi concejal de seguridad para decirme que se había producido una explosión en Atocha. En cuanto me dijo que se había producido en un vagón, pensé que era un atentado terrorista y me desplacé hasta allí con el coche oficial. Me encontré la estación convertida en un hospital de campaña y en el espectáculo más terrible que he tenido ocasión de conocer en mi vida pública y personal".