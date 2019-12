Rajoy explica el motivo que le llevó a negarse a dimitir antes de la moción de censura

Durante su entrevista de este martes con Carlos Herrera en COPE, Rajoy también los ha contado. "Lo hice por tres motivos. El primero es que el hecho de que dimitiera no paraba la moción de censura. Hubiera seguido el debate y se habría investido presidente a Sánchez", ha comenzado diciendo. "Sánchez me hizo una oferta: que dimitiera y retiraba la moción de censura. Una oferta para demostrar su gran generosidad y que aquello no era una tropelía. Pero era una broma porque el Rey tiene que intentar que haya un presidente y empieza una ronda de consulta como después de cualquier elección. Entonces, a Sánchez le hubiera valido una mayoría simple para ser presidente", ha seguido diciendo.

Pero para él, hubo un motivo más. "Si yo hubiera dimitido, el PP y el gobierno hubieran quedado manchado ante la historia por un motivo de corrupción. Aunque la sentencia que se usó para poner en marcha la moción de censura no habla de ningún miembro del Gobierno. Yo no estaba dispuesto a que quedara eso en la Historia. Queda que 180 diputados fueron más que 170", ha dicho.

Rajoy se siente orgulloso de poder decir que a él no le echó el partido en el que lleva militando 40 años ni la gente en las urnas. "Me echaron 180 diputados", ha dicho.