¿Qué opina Herrera de que Sánchez haya exluido a Abascal de su ronda de contactos?

En su monólogo de este jueves, Carlos Herrera también ha opinado sobre el rechazo de Sánchez a reunirse con Abascal. "Pedro Sánchez va a recibir a Casado, Rivera e Iglesias pero no va a recibir a Vox. Lo cual es una muestra de sectarismo... Oiga, a Vox lo han votado más de dos millones y medio de españoles. Que le guste o no, de momento no han cometido ninguna ilegalidad. Ni se han negado a condenar ningún asesinato. Como si ha pasado con otros a los que se ha pasado media campaña llamando por teléfono - a los Otegui y compañía - para ver si le apoyaban sus votaciones parlamentarias. Nada, nada, que gobierne la izquierda. Y con Iglesias dentro del Gobierno. Vamos a disfrutar de lo votado", ha dicho.