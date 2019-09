"No se puede ser más...": así reacciona Rosa Díaz ante la última propuesta 'feminista' de Sánchez

Rosa Díez ha cargado este viernes contra Pedro Sánchez por una de sus iniciativas 'feministas' que recogió en las 370 propuestas para seducir a Unidos Podemos de cara a un hipotético nuevo debate de investidura. La exdiputada se ha referido al planteamiento de pagar el primer año de matrícula a las mujeres que estudien carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), donde la presencia femenina sea menor al 30 por ciento. "No se puede ser más tonto. La brecha, como todo el mundo sabe, no empieza a la hora de entrar en la Universidad. Empieza cuando buscas trabajo. Pero este feminismo progresista del que hace gala Sánchez lo entienden de esa manera: comportándose como un 'macho alfa' que tiene que decirle a las mujeres cómo tienen que ser feministas y qué carreras tienen que estudiar. ¡Es tan estúpida y machista esta idea que produciría risas si no fuera porque le estamos pagando el sueldo a este impostor, que se permite el lujo de decirnos a las mujeres qué tenemos que estudiar y qué no!", ha dicho Díez.

En su intervención en "Herrera en COPE" de este viernes también ha criticado que la ciudadanía asuma que aliados de Sánchez como Ortuza, Revilla o Rufián sean considerados "progresistas" y critica que los socialistas hayan decidido renovar la cúpula de los informativos de RTVE. " Para reforzar la cúpula de 'súpermanipuladores' no están en funciones. Yo creo que esto sí es una bofetada a Iglesias, porque la tele era para él. Esto Es un acto de campaña con consecuencias todos los días. ¿Habéis contado cuántos minutos han dedicado los telediarios a los datos de desempleo y cuántos a las 370 medidas de Sánchez?", ha dejado caer Díez.