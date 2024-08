El primer sonido del día de Herrera en COPE: la presión migratoria persigue a Pedro Sánchez a su vuelta de África

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la presión migratoria persigue a Pedro Sánchez a su vuelta de África.

"Son las seis, las cinco en Canarias".

"¿Que tal? Buenos días, Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 30 de agosto de 2024, último día laborable del mes de agosto. Se acaba lo lo gordo del verano. Y lo hace con ese cambio de tiempo que nos ha traído las tormentas de las últimas horas. De hecho, Aragón continúa en alerta naranja por lluvias y tormentas, mientras otras ocho comunidades están en alerta amarilla".

"Son Asturias, Cantabria, las dos Castillas, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Por lo demás, en Andalucía hoy sólo tienen alerta por oleaje y en Canarias seguirá la calima. Bueno, en las cosas de la actualidad ya les adelanto que la crisis migratoria va a seguir en todo lo alto porque la polvareda política que ha provocado la gira africana de Sánchez es digna de reflexión".

"Pero tampoco podemos pasar por alto que estamos encarando el final de una semana, que ha sido muy importante, que ha supuesto un punto de inflexión en el caso Colom o sobre todo en el choque entre el PSOE y su antiguo secretario de organización, Jose Luis Ábalos, Porque cuando estalló el caso Koldo y el PSOE invitó a Ábalos a dejar su escaño y Ábalos se pasó al Grupo Mixto".

"Hombre, ahí se notó tensión porque Ábalos no obedecía a su partido y no entregó el escaño. Ya saben, se refugió en el Grupo Mixto por. Por lo que pudiera pasar. Pero todavía cabía pensar si todo eso no formaba parte de la sobreactuación de la política. Ha estallado esto. Lo mejor es vender distanciamiento. Le decimos que se vaya. Él se marcha, pero no del todo".

"Y en la práctica nada cambia porque sigue votando lo que vota el PSOE. Bueno, pues esta semana ha sido la semana en la que parece que Ábalos y el PSOE sí han tenido un serio enganchón. De verdad. De hecho, es más que evidente que a Ábalos le ha molestado sobremanera la auditoría del Ministerio de Transporte con la que el ministro Óscar Puente le ha dejado a los pies de los caballos".

"Claro, las órdenes de compra de mascarillas al tuntún que beneficiaron a la empresa de la trama Gordo están ahí. Y con eso Ábalos puede quedar muy tocado. De igual manera que de tanto ir a la fuente, el cántaro se rompe. Pues también de tanto publicitar el contenido de una auditoría que pone a los en un brete, al final la auditoría acaba la Audiencia Nacional, que es lo que ha pasado cuando la acusación que ejerce el colectivo Líbero en el caso Koldo, ha solicitado al juez Ismael Moreno que le eche un vistazo a esa auditoría".

"Y la noticia es que el juez de la Audiencia Nacional, efectivamente, ha aceptado esa petición y ya ha solicitado una copia certificada de la auditoría que deja en el aire que paso con la entrega de un cargamento de 8 millones de mascarillas por valor de 20 millones de euros, es decir, posibles problemas judiciales para Ábalos, que de momento no ha sido citado a declarar, pero el que podría acudir ahora como testigo así lo está barajando el juez es Óscar Puente".

"Es decir, que el choque Ábalos - PSOE ha pasado ya de las bravuconadas de Óscar Puente en el Congreso a la mesa de un juez de la Audiencia Nacional y llama la atención que Ábalos contraatacó denunciando que esa auditoría realizaba un tipo de investigación que solo la justicia puede realizar. Y curiosamente, la Fiscalía sí. La Fiscalía de estos tiempos Sanchistas, se ha puesto del lado de Ábalos en este asunto y ha denunciado revelación de secretos".

"¿En el caso Koldo está actuando la Fiscalía por libre hasta que a Álvaro García Ortiz le dé un toque o ya está la Fiscalía tratando de echar algo de agua al vino que sirvió a Óscar Puente en el Congreso? Pues ya se verá. Pero aquí tampoco hay que pasar por alto que ésta ha sido la semana en la que Ábalos ha amenazado por primera vez sin ambages, con la idea de votar diferente a lo que vote el PSOE y de hacerlo en asuntos tan delicados como el cupo catalán con el que Sánchez se juega su futuro".

"Del cinismo que supone reconocer que hasta ahora no has votado en conciencia y que has hecho seguidismo y la confirmación de que a día de hoy los diputados socialistas son capaces de votar en contra de su conciencia por tal de conservar su sueldo de diputados. No hace falta decir nada, se comenta por por sí mismo y además, por desgracia, no nos sorprende tampoco".

"Pero va a estar curioso que qué pasa con todo esto. Hoy El Mundo cuenta que Ábalos advirtió al PSOE en el mes de julio de que estaban demasiado confiados en su lealtad y ahora el PSOE trata de vender la idea de que no le preocupa mucho que Ábalos pueda votar contra el cupo catalán y que lo que les preocupa es lo que haga Junts".

"Pero si Junts y Ábalos votan en contra, la cosa no saldría. Así que ojo a la tormenta de la auditoría de Óscar Puente sobre el caso Koldo y todas sus posibles consecuencias. Y nada, en esas estábamos. Mientras, como decíamos, el asunto migratorio sigue coleando".

"Si nos centramos en los últimos datos, a Canarias han llegado 600 inmigrantes en tan solo 24 horas y donde parece que la cosa se tranquiliza, como ya apuntábamos ayer, es en Ceuta. Las autoridades marroquíes han colocado vallas en en su parte de la playa. Lo de Marruecos, insistimos, es la misma historia de siempre, por más que Sánchez agache el lomo ante Mohamed VI: el sultán abre y cierra el grifo cuando le da la gana para tocar las narices jugando con con la vida de los chavales que cruzan a nado".

"De hecho, los compañeros de El Debate han tenido acceso a un informe del agregado del Ministerio del Interior en Tánger, en el que se asegura que el día crítico en que 700 chavales se plantaron en la playa de Ceuta aprovechando la niebla eso se debió a la pasividad de la policía marroquí, cosa que el Gobierno español negó el mismo día que recibió ese informe".

"Luego, ya de puertas hacia adentro, fuentes de Moncloa reconocen que sí, que los marroquíes pueden estar un poco picajoso porque quieren fondos como los que Sánchez ha ofrecido esta semana a Mauritania. El caso es que la gira de Pedro Sánchez por África, en lugar de tranquilizar un poco el panorama, lo que ha hecho ha sido es soliviantar a todo el gallinero patrio".

"Sobre todo porque Sánchez ha ido a Mauritania, Gambia y Senegal a sanchistear, es decir, a decir una cosa en un sitio y otra cosa en otro sitio, provocando que al final todo el mundo entre al trapo. En Mauritania se pone la gorra de la economía circular y que aquí lo que hay que hacer es contratar africanos en origen de forma regular".

"Pero luego se va a Senegal y se pone la gorra de la seguridad y las deportaciones y dice que aquí lo que hay que hacer es aumentar la vigilancia policial para evitar que salgan los cayucos y además ponerse más serio con las devoluciones de los que llegan a España de forma irregular".

"De hecho, en su balance final de la gira por África, el presidente del Gobierno ha vuelto a insistir en la idea de que las devoluciones son imprescindibles y para combatir esta amenaza, que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentiva dor nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos".

"Hoy son muchos los que se preguntan por qué Sánchez ha hecho una gira por África tan errática o al menos con momentos un tanto contradictorios. Pues seguramente porque está perdido en el laberinto de sus propias contradicciones, a caballo entre la ideología que le pide una cosa y el pragmatismo de la realidad que le hace ver la saturación de Canarias o Ceuta, que le hace ver como hasta la Alemania de un canciller socialdemócrata está endureciendo sus políticas migratorias y todo eso empuja a plantear soluciones".

"Pero si no tienes un plan claro, pues al final te refugias en la indefinición de del marco de la política migratoria europea que no acaba de apostar por un plan de desarrollo económico serio para África, más allá de los fundidos que podamos soltar de vez en cuando aquí y allá. Y no se acaba de apostar tampoco por una política de seguridad dura, porque eso no funciona y choca contra los estándares humanitarios que Europa debe exigirse a sí misma".

"Con lo cual Sánchez se ha ido a tres países de África a ofrecer un surtido de esas pequeñas recetas que por sí mismas no van a solucionar el problema. Sánchez, como no es tonto, lo sabe y por eso, entre otras cuestiones, no ha dejado que se le acerque ningún periodista a hacerle preguntas inteligentes, porque cualquier pregunta inteligente ahondará en sus contradicciones".

"Pero es que estamos tan perdidos con el asunto de la inmigración que si Sánchez se pone a santista, los demás también se ponen a dar bandazos. Es tan difícil seguir el ritmo a los titulares de Sánchez que el PP se indignó un día porque Sánchez estaba promocionando a España como destino laboral en plena crisis migratoria y al día siguiente los populares se alegraron de que Sánchez abogue por las devoluciones".

"De hecho, hasta le han exigido que les pida perdón por haber acusado al PP de ser xenófobo, simplemente por defender que con todo el trato humanitario que sea necesario. Pero y que sea y que se hagan como se tienen que hacer las cosas, pero que lo de entrar de forma irregular no se puede permitir. Sánchez termina su gira africana como debería haberla empezado".

"Sánchez ha rectificado y lo ha hecho después de que un montón de cargos socialistas y de ministros en el día de ayer nos dedicasen un montón de insultos. Pues fíjese, esto es tan complicado que si Sánchez ahora pone el foco en lo que defendía al PP, hay que recordar también que el PP defendió hace muy poco las contrataciones en origen que esta semana le ha criticado a Sánchez porque el 18 de junio los populares presentaron una proposición no de ley para desarrollar un modelo efectivo de migración circular vinculado al mercado de trabajo".

"Para que vean ustedes los bandazos que están dando todos. Y claro, si hablamos de bandazos y si Sánchez se pone a Sánchez CEAR, pues Yolanda Díaz tampoco puede perder la ocasión. Para Jolan Tear. La vicepresidenta ha puesto el grito en el cielo, por lo contrario que el PP, porque dice que Sánchez abogado ahora por las deportaciones masivas. Y eso tampoco es así".

"Sánchez, que no ha dicho ni una cosa ni la contraria porque ha dicho un poquito de cada para ver si con esa faena de aliño de la inmigración escampa un poco. En realidad no ha pedido deportaciones masivas, como tampoco las pide el PP, a pesar de que el Gobierno acusó al PP de eso, entre otras cosas porque las deportaciones masivas son contrarias al derecho comunitario".

"No puedes echar a los inmigrantes a puñados como si fueran ganado. Tienen que analizar caso a caso, y eso es lo que hace que las deportaciones sean muy pocas en comparación con las llegadas. ¿Quieren datos? Pues miren. España deportó a 2.515 inmigrantes en el primer trimestre y las órdenes de expulsión bajaron. En comparación con la gente que está llegando".

"Nos está deportando de forma masiva y los permisos de trabajo de extranjeros se han disparado un 120%. Con el actual gobierno. Con lo cual, si te pones a mirar hemeroteca de unos y de otros, y si analizas los datos como son, queda claro que aquí lo que tenemos es mucha sobreactuación".

"Dependiendo del día y muy pocas intenciones de sentarse a trazar un verdadero plan migratorio que sea efectivo para generar riqueza en África, efectivo en el trato humanitario de los que vienen y responsable en la aceptación de que todo el mundo no puede quedarse, especialmente si viene de forma irregular".

"Pero ahora mismo la política migratoria en España es una cosa amorfa que no se sabe si va a setas o a Rolex. Y toda esta escandalera con el reparto de los menores sin arreglar ni en Canarias ni en Ceuta".