¿Por qué cree Rosa Díez que Pedro Sánchez duerme "a pierna suelta"?

Rosa Díez ha culpado este viernes a Sánchez de la repetición electoral, aunque cree que los españoles se lo van a perdonar pese a que es un "mentiroso patológico". En su repaso a los tres tuits de la semana, la exdiputada cree que lo peor de Sánchez son sus mentiras. "Los españoles nos merecemos un presidente que no nos mienta y este hombre ha hecho de la mentira su forma de actuar. Todo el mundo sabe que es un mentiroso y parece que se lo perdonan. Llego a la conclusión de que hasta la perdonan la peor de las corrupciones: gobernar con la escoria. Hacer gobiernos con los enemigos de la democracia. Si le perdonan eso, ¿por qué no le van a perdonar que mienta?", ha dicho. "No hay mayor corrupción que el terrorismo y el golpismo. Con terroristas y golpistas este tipo gobierno España y durmiendo a pierna suelta en el colchón de Moncloa que cambió nada más llegar", ha añadido, haciendo alusión indirecta a la declaración de Sánchez sobre que no dormiría bien tras haber pactado un gobierno de coalición con Podemos.

Díez también ha criticado que haya puesto RTVE a su servicio. "Es un desvío de recursos públicos para un uso privado", ha avisado. Y ha afeado a Ábalos una declaración en la que señalaba que a los españoles les habían robado el voto por no hacer presidente a Sánchez. "¿Qué es esto que dice Ábalos de que a los españoles les han robado el voto? Sánchez se ha quedado solo, en su inmensidad soledad. Tiene que practicar lo que él recomendó a Rajoy: la responsabilidad es suya", ha concluido.