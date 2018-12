La 'playlist' de Joaquín Torres de Los Pasos

Tiempo de lectura: 1



Los Brincos, Los bravos, Los Ángeles, Los Canarios y Los Pasos, son grupos inolvidables de los años 60. Este viernes ha pasado por 'Radio Carlitos', Joaquín Torres de 'Los Pasos', quizá la banda más olvidada de aquel tiempo, pero cuyos temas también sonaban en los guateques que reunían a jóvenes amigos para pasar la tarde del domingo.

"Ojo por ojo", "No me gusta decir sí", "La moto" o "Ayer tuve un sueño" son temas de Los Pasos que ahora vuelven a reeditar, "nuestras letras sociales siempre tienen valor porque si escuchas las letras de entonces sigen teniendo vigencia ahora, se podrían haber escrito ahora, igual pasa con las canciones de amor" afirma Joaquín Torres que recuerda como Los Pasos eran el grupo atípico de los 60, "éramos un grupo que buscaba otro punto distinto, otra forma de hacer las cosas. No íbamos por el camino fácil de canción de amor, canción bailona, éramos más músicos".

Los Pasos estuvieron juntos cinco años, "era lo que duraban los grupos en aquella época y lo curioso de este disco, que ahora sacamos es que somos Los Pasos originales, nos falta Álvaro, pero el resto somos los miembros originales".

Joaquín Torres que nos ha dejado también la música que escucha cuando va en el coche, o en sus ratos libres, "os habéis quedado petrificados con mi playlist, esperábais a The Beatles".

Esta es la música que nos ha propuesto:

'ARKANSAS TRAVELER' de Chet Atkins de 1955 / 'RAM-BUNK-SHUSH' de The Ventures de 1961 / 'REACH OUT-I'LL BE THERE' de The Four Tops de 1966 / 'LUCKY MAN' de Emerson, Lake & Palmer de1970 y la síntonía de una serie también mitica como era 'IRONSIDE' de Quincy Jones de 1971