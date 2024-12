Peldanyos confiesa el viaje que le inspiró para crear el sabor de uno de sus turrones para esta Navidad: "Nostalgia"

Diciembre es el mes de los turrones. En 'Herrera en COPE', hemos hablado con uno de los grandes expertos de España en esta materia, Sergio Bolaños, más conocido como Peldanyos en redes sociales.

El influencer, que cuenta con 3 millones de seguidores en TikTok, empezó a hacerse popular gracias a sus vídeos probando comida y a día de hoy tiene su propia marca, con la que lanza productos realmente exclusivos.

"Empecé con las hamburguesas y luego con otros productos que me llaman bastante la atención, como los turrones. Porque de los dulces navideños, yo diría que es lo que más me llama la atención", ha comenzado explicando a Alberto Herrera.

Peldanyos con Alberto Herrera

Fue en el año 2021 cuando empezó con la cata y desde entonces han cambiado muchas cosas: "Desde que empiezo a probar yo, se empiezan a hacer virales los vídeos, miro hacia atrás y digo, ¿cuánta innovación ha habido desde entonces?".

En cuanto al turrón más raro que ha probado, recuerda el de Puerto de Indias, y confiesa que "no me gusta demasiado", debido al "regusto" a alcohol que deja en el turrón.

Los turrones de peldanyos

Peldanyos ha contado cómo nace la idea de crear su propia marca bajo el nombre de 'Sugar Papi': "A raíz de estar probando cosas en el supermercado, pienso que me gustaría hacer una marca en la que encontrar todo lo que no existe, al menos no en la forma en la que me gustaría. Es un proyecto que estimula y satisface mi voluntad de hacer cosas un poco más creativas".

El último proyecto de su marca es una caja con varios turrones realmente exclusivos, pero ¿cómo se decide el sabor de un turrón cuando las opciones son ilimitadas?

"Nosotros apelamos un poco en estas Navidades al concepto de la nostalgia. Queremos sabores de toda la vida, pero traídos a algo innovador, como la evolución que han tenido los turrones. Por ejemplo, uno de ellos es de palomitas dulces con queso.

Este surge porque me gustó una combinación que probé en Chicago, en un sitio que se llama Garret's Popcorn. Vi que tenían muchos sabores de palomitas, tipo de frutos secos, caramelo, queso... Y tenían un mix más popular, que eran palomitas de caramelo y queso. Iban juntas y dije guau, qué bueno está esto", ha explicado el influencer.

Por último, ha puesto en valor la labor de todo el equipo que hay detrás de este pack de turrones: "Tenemos un maestro a los mandos, que es Mario Padial, que está en la Dama Dolça. Sin él, evidentemente, no llegaríamos a nada de esto. Porque yo soy el tarao que le va lanzando ideas y él luego el que se rompe la cabeza, junto con un gran equipo que tiene también ahí en las cocinas".