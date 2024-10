Page confirma en COPE que se enteró "por la prensa" de la idea del Gobierno de usar el aeropuerto de Ciudad Real para alojar a migrantes

La pretensión del Gobierno de España de usar el aeropuerto de Ciudad Real como un lugar donde colocar a los migrantes que están llegando a Canarias se ha colado en el centro de la actualidad.

Un asunto que ha creado polémica por cómo se ha hecho pública la idea. "No nos han consultado, más bien al contrario, hemos conocido por la prensa que el 1 de octubre hubo una reunión, en la que estuvo la delegación del Gobierno de CLM, donde se planteó esta cuestión", ha explicado Emiliano García-Page en 'Herrera en COPE'.

Page confirma que el Gobierno no les ha avisado

"No sabemos nada más. Si hubo una reunión hace 15 días, yo de por medio he tenido una reunión con el presidente del Gobierno en la que no me lo comentó, por lo que se quiere hacer algo sin consultarnos y no lo entiendo.

No solo no nos han dicho nada, sino que ha habido un intento de ocultar la idea a mi región, cuando mi gobierno se entera por rumores, por comentarios de las organizaciones sociales, somos nosotros los que insistimos en saber de qué va esto. A mí me gusta abordar los temas con seriedad", ha detallado a Carlos Herrera.

Respecto al aeropuerto de Ciudad Real en cuestión, el presidente de CLM explica que "es una inversión que se planteó con muy buena intención, pero con muchas contradicciones. Se planteó como algo privado, con cierto apoyo público, pero nos ha terminado costando a todos. Pero no hemos renunciado como región a que tenga sentido comercial".

Además, Page se ha mostrado contundente con la idea del Gobierno de Sánchez: "La legislación que dio pie a las expropiaciones, apunta que es ilegal la salida que le quiere dar el gobierno. Estamos acostumbrados a aprobar cosas por las bravas, cambiando la normativa, pero no creo que sea la mejor forma de abordar la migración en España".

Una conferencia de presidentes "urgente"

Por otro lado, Page ha hablado de la importancia de las CCAA: "Hay muchos temas que parecen urgentes, y lo que me parece más urgente es que se convoque una conferencia de presidentes. ¿Por qué hemos estado un año sin convocar a los presidentes autonómicos que tenemos mucho que ver con buena parte de los problemas que se están discutiendo, como la vivienda o la migración?

Voy a solicitar hoy mismo al Gobierno de España, al presidente del Gobierno, que convoque con urgencia la conferencia y que nos reunamos las veces que sea necesario".

"O el problema de la migración lo hablamos entre todos o por parches, me parece una mala manera. En esa conferencia, lo primero que tiene que hacer el Gobierno, no es ver cómo nos intercambiamos los migrantes, sino que sepamos qué se quiere hacer y cómo se puede controlar la frontera marítima. Entiendo que es muy complejo", ha añadido Page.

Respecto a la reducción de penas a presos de ETA, lo califica como "aberrante". "Lo que he pedido son los pronunciamientos del tribunal europeo que avalaba la excepción sobre los terroristas en esta política", ha añadido.

Víctor de Aldama y el caso Ábalos

En cuanto a la información que apunta que la sociedad que gestiona el aeropuerto de Ciudad Real tuvo alguna relación con Víctor de Aldama, Page asegura que "nos llegó esa información también. La realidad es que por influencias y relaciones personales de este hombre, que parece ser que se veía con todo el mundo, nos quisieron colocar mascarillas defectuosas".

Por último, se ha pronunciado sobre el caso Ábalos: "Para mi tranquilidad personal, no tengo ni idea. En temas de corrupción, lo mejor es no tener ni idea. Pero yo estoy preocupado, llevamos meses y meses con un goteo incesantes de informaciones, esto ya lo hemos vivido en la democracia española en otros momentos. A mi no me consuela que el listón por el que se mide a mi partido sea el PP.

Si unos perdieron el Gobierno por la corrupción, parece razonable que ahora quieran que lo pierda el Gobierno del PSOE por lo mismo".