Millo: "Sánchez no va a tener más remedio que actuar con contundencia en Cataluña"

Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Cataluña y presidente del PP de Gerona, cree que la situación actual en su tierra es insostenible y cree que el 21-D va a ser una "prueba de fuego" para saber si el gobierno español está capacitado para "garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos". En una entrevista este martes en 'Herrera en COPE', Millo ha considerado que Sánchez "no va a tener más remedio que actuar con contundencia". "Esto no se arregla con cartas. Las cartas recuerdan lo que todos sabemos y sólo sirven si son un paso previo para la aplicación del 155", ha dicho.

Sobre la aplicación de este artículo, el exdelegado del Gobierno considera que el Ejecutivo socialista debe ponerlo en marcha cuanto antes. "Es una decisión difícil de tomar, pero hoy en día nadie puede considerarlo un tabú. Se puede hacer garantizando el funcionamiento normal de los servicios públicos. Y hay que pensar en el conjunto general de los catalanes, padeciendo algo que no merecen. Los catalanes ahora mismo no tienen gobierno y sus líderes no merecen estar al frente de la Generalitat", ha dicho.