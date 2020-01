Miguel Blanco (COAG) a Pepe Álvarez (UGT): "No nos representas"

La manifestación de agricultores en Don Benito (Badajoz) en defensa del campo, terminaba ayer con 19 heridos y con cargas por parte de los antidisturbios. Coincidiendo con la inauguración del certamen Agroexpo y delante del ministro de Agricultura, Luis Planas, los manifestantes querían trasladar la situación que viven miles de autónomos del sector.

Miguel Blanco, secretario general de COAG, una de las organizaciones agrarias que organizaba la manifestación, ha asegurado este jueves en “Herrera en COPE” que las movilizaciones, previstas hasta la primera semana de febrero “se van a mantener por distintos puntos de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha o Cantabria”.

Miguel Blanco asegura que “nosotros nos dedicamos a producir alimentos, a la gestión del territorio y a cuidar el medio ambiente, pero si no hay rentabilidad no nos podemos mantener”. Denuncia una situación insostenible y las grandes caídas de renta del sector que, en el 2019, fue del 8,6%. Apunta que “el aceite de oliva virgen se está vendiendo a 1,8€ el kilo, muy por debajo de los costes de producción, que se sitúan en 2€. En general, en los últimos años los costes se han acumulado en un 50%, mientras que el valor de la producción agraria está al 15%. Así no se puede seguir adelante”.

El secretario general de la Organización de Agricultores y Ganaderos ha criticado al Gobierno por no contar con ellos en la subida del SMI. “No se nos ha consultado, ni han tenido en cuenta las características de muchos sectores. Nosotros estamos muy lejos del salario medio” ha dicho. Blanco añade que “nosotros defendemos que los salarios sean dignos, pero también las rentas de los agricultores, y el Gobierno no ha establecido medidas compensatorias”.

El sindicalista cree que en esta situación tan preocupante del sector agrario influye la competencia desleal. “El Gobierno quiere dar facilidades comerciales a países como Marruecos, entiendo que entre dentro de políticas geoestratégicas, pero no siempre tenemos que pagarlo los mismos. No podemos ser siempre la moneda de cambio porque nosotros no somos el origen del problema. En estas condiciones no podemos durar mucho”.

Respecto a las declaraciones de Pepe Álvarez (UGT) en las que aseguraba que los protagonistas de las manifestaciones del sector agrario eran “de la derecha terrateniente”, el secretario de COAG reconoce que “no comprendemos estos excesos. Es una falta de respeto, porque la mayoría somos pequeños autónomos que vivimos del campo”. “Algunos están acostumbrados a dominarlo todo, a controlar y a creer que representa a todos. Nosotros decimos basta, no nos representa” ha sentenciado.

El secretario general de COAG asegura que ya han pedido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el sector agrario esté representado en la mesa de negociación. “El diálogo social se tiene que abrir, no puede estar tan limitado porque nosotros no nos sentimos representados”.