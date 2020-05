Martínez-Almeida, en COPE: "El PP no puede tener la culpa de los muertos gobernando y en la oposición"

El alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida también cree que "no se dan las condiciones" para apoyar una nueva prórroga del estado de alarma que exige Sánchez y que ahora está en manos del PP después de que ERC haya decidido votar en contra por primera vez. Para Martínez-Almeida, España "no se encuentra en la misma situación que el 14 de marzo" y cree que el Gobierno tiene "cobertura jurídica suficiente para adoptar medidas" al margen del estado de alarma.

En una entrevista este martes en "Herrera en COPE", el alcalde de Madrid ha considerado que insultar al PP "no es la vía más corta para llegar a un acuerdo". "El PP no puede tener la culpa de los muertos cuando gobierna y también cuando está en la oposición. Y mientras, callan frente a sus socios de la investidura, que no les han apoyado nunca", ha señalado. Además, se pregunta si el Gobierno - "con una fragilidad parlamentaria permanente" - está en condiciones de afrontar "la durísima crisis económica y social" que se avecina.

Martínez-Almeida ha lamentado que en estos dos meses de crisis sanitaria no haya recibido ni una sola llamada de Pedro Sánchez. "He podido hablar con instituciones de toda España excepto con el Gobierno. Sánchez ha demostrado una falta de sensibilidad hacia los vecinos de Madrid", ha indicado.