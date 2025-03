Lethal Crysis, desde las trincheras de Ucrania: 'Vi cómo un joven de 23 años había matado a 500 personas con drones'"

El popular youtuber y documentalista Rubén Díez, más conocido como Lethal Crysis, ha pasado este lunes por Herrera en COPE, donde ha relatado su experiencia tras pasar más de dos semanas en el frente de guerra en Ucrania, en plena línea de combate del Donbás. Acostumbrado a viajar por las zonas más extremas del planeta, Rubén ha dado un salto al periodismo de guerra, mostrando una realidad humana y cruda que ha dejado sin palabras a los oyentes.

"He visto cadáveres rusos y ucranianos. Incluso restos humanos, huesos y fémures que hemos recuperado para devolver a las familias", ha confesado Rubén al hablar de su experiencia acompañando a un grupo civil ucraniano que se dedica a buscar cuerpos en el campo de batalla. Un equipo que, aunque parecen militares, son civiles formados en la guerra: "Hoy en día ya operan como profesionales tras tres años de conflicto".

También ha relatado a Alberto Herrera que "es la primera vez que me he encontrado cara a cara con la muerte de forma tan directa", admitió el documentalista, cómo recuperaron los cuerpos de tres soldados rusos fallecidos tras ser capturados e intentar ser estabilizados por los ucranianos: "Llevaban torniquetes en las piernas. No lo consiguieron y murieron", recordó con crudeza.

"He visto a chavales de mi edad pilotando drones kamikazes, que me decían que habían matado a más de 500 personas", narró Rubén, asombrado por la normalidad con la que estos jóvenes soldados manejan la muerte a distancia: "Es como un videojuego. Están sentados en sótanos, mirando pantallas mientras los drones buscan enemigos".

Lethal Crysis ha asegurado que "en las trincheras hay tal cantidad de drones volando, que lo más peligroso es entrar o salir. Por eso los soldados se quedan atrapados semanas". Ha recordado uno de los momentos más tensos: "Tuve que correr 200 metros por campo abierto para llegar a otra trinchera. Un dron nos siguió y merodeó sobre nosotros mientras nos escondíamos en un refugio. Pensé que no salía de allí".

"Hay jóvenes ucranianos sin ninguna experiencia militar, que tras solo unos días de entrenamiento, son enviados al frente. Gente como tú o como yo", ha dicho Rubén, tras presenciar una sesión de adiestramiento en el bosque, donde observó a hombres de entre 40 y 50 años que apenas podían con el peso de las armas: "Me decían que los novatos mueren en una semana en el frente".

El youtuber también ha reflexionado sobre la vida actual en aquella zona al segurar que “en Kiev la vida sigue como si nada. La gente va de compras, a restaurantes o a discotecas. Y a 9 horas de allí, en el frente, la gente muere todos los días". Ese contraste brutal que marca a Ucrania, donde las sirenas antiaéreas ya no asustan a nadie: "Siguen caminando con el carrito de la compra aunque suenen las alarmas".

"En el frente hay reclutadores buscando a cualquiera. Y me dijeron claramente: 'Como tú y como yo, ya no quedan, porque ya están muertos o heridos'", relató el youtuber, quien destacó la dureza de ver cómo la sociedad civil se convierte en ejército de emergencia.

Lethal Crysis, junto a Alberto Herrera

También ha contado cómo conoció a un hombre “que busca restos humanos guiándose por una especie de sentido espiritual. Se arrodilla, habla al suelo y encuentra huesos donde no había señales", destacando el drama humano que se vive más allá de los enfrentamientos directos: "No es solo política, es la tragedia humana lo que queremos mostrar".

"Los evacuadores arriesgan su vida para sacar a ancianos que no quieren irse de sus casas hasta que ya es demasiado tarde", ha comentado Rubén sobre los llamados evacuadores, civiles que rescatan a los últimos habitantes de las aldeas. "Conocí a Anastasia, de 73 años. Al principio decía que sobreviviría en su casa, pero después, cuando un dron destruyó la casa de su vecino, nos llamó pidiendo ayuda para salir", ha expresado con emoción.

"En las minas de coltán del Congo, niños de 6 o 7 años entran en túneles para extraer el mineral con el que se hacen nuestros móviles y la tecnología que usamos a diario", recordó Rubén, que también ha documentado otros conflictos globales, denunciando el drama de la explotación infantil y los intereses económicos ocultos tras la tecnología moderna.

Lethal Crysis ha reconocido en Herrera en COPE que "he estado cerca de la muerte en muchas ocasiones, pero la guerra de Ucrania ha sido la experiencia más dura", que también vivió episodios extremos con el Grupo Wagner en África y las milicias del Congo. "Con los drones es peor, porque no los ves y matan a cualquiera. He visto cómo se deshumaniza al enemigo y eso me preocupa", añadió.

Por último, Rubén Díez ha reconocido que "mi objetivo es que la gente vea estas realidades sin filtros. No quiero politizar, solo mostrar el lado humano de los conflictos".

Lethal Crysis también ha avanzado en COPE que a partir de abril lanzará 11 capítulos en YouTube sobre su experiencia en Ucrania y un largometraje de 90 minutos que se estrenará en Madrid el 8 de abril: "Habrá cosas muy crudas que en YouTube no puedo enseñar, pero son necesarias para entender lo que allí pasa".