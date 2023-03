Las novedades de la LOSU que critica el rector de la USAL en 'Herrera en COPE'

Carlos Herrera ha analizado este lunes con el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que está a punto de ver la luz con su publicación en el Boletín Oficial del Estado tras pasar el último trámite parlamentario el pasado jueves 9 de marzo en el Congreso en el que se aprobaron las enmiendas presentadas por ERC.

¿Cuáles son las principales novedades de una ley que persigue ciertas reformas como facilitar a las mujeres llegar al puesto de rectora? Para el rector de la Universidad más antigua de España, las novedades "nefastas" de esta ley es que "va a condicionar la autonomía universitaria al condicionar la gestión de personal, la captación y retención del talento, las oportunidades para los jóvenes investigadores que son fundamentales para el futuro de España y es clave de la universidad. Toda la política de personal han sido anuladas por las decisiones del legislador, pero hay otros muchos efectos contraproducentes, negativos de este texto. Esta ley es otro caso del sí es sí, de decir que se va a hacer una cosa y conseguir la contraria. Se ha hablado mucho de la ampliación de las becas, pero el efecto de las políticas de becas de los últimos años es que muchos jóvenes reciben las becas y luego las familias tiene que devolver el dinero porque se han rebajado los requisitos de calificación y al dar las becas a estudiantes que luego no cumplen los requisitos académicos pues la familia se encuentran con esa desagradable situación de expedientes de devolución", explica el rector de la Universidad de Salamanca que sobre la posibilidad de llegar a ser rector, "esta ley al rebajar los requisitos para ser rector o rectora facilitaría las posibilidades de las profesoras para llegar a ese puesto, pero es mentira, esa reforma persigue el objetivo de facilitar que el personal laboral de las universidades catalanas alcance la máxima responsabilidad académica y una vez entre en vigor, habrá distinguidísimas, ilustrísimas catedráticas de las universidades españolas que no podrán optar a ser rectoras".

Sin embargo, los condiconantes de la ley van a impedir que esas catedráticas ilustres puedan llegar a ser rectoras, "no podrán optar porque se establecen unos requisitos de sexenios de investigación y de experiencia de gestión previas que hay catedráticas muy distinguidas e investigadoras muy buenas que no van a poder cumplir porque no han sido decanas o directoras de departamento porque se han dedicado a otras cosas, es decir, la ley dice que quiere hacer unas cosas que no solo no haces sino que estropea".

Recalca el rector Rivero que toda la ley ha consistido en dar satisfacción a lo independentistas catalanes para obtener su apoyo "hay un ejemplo más sangrante de ese condicionamiento por parte de los independentistas y que es el intento de borrar la sentencia del Tribunal Supremo que considera contrario a los derechos fundamentales que los claustros se pronuncien sobre cuestiones que polarizan a las comunidades académicas y que un claustro con mayoría independentista decida pronunciarse a favor de la república independentista de Cataluña, eso el TS dijo que vulneraba derechos fundamentales y lo han vuelto a colocar de matute en la ley”.

¿Quiere decir todo esto que habrá más de un sistema universitario en España, que habrá 17? “Esto quiere decir que hay un riesgo muy alto de desintegración del Sistema Universitario español, la ley dice que es del sistema universitario y paradójicamente es la de la desintegración del sistema universitario”.