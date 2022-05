Juan Carlos, médico rural: “Desarrollar nuestra vocación en este ámbito hace que sea más satisfactoria”

Desde este martes, los médicos especialistas de Madrid están en huelga. Los sanitarios protestan contra la “temporalidad laboral”, que afecta a casi la mitad de estos profesionales en la región. Hablamos de problemas en materia sanitaria que se producen en una gran ciudad como Madrid, pero podríamos hablar de otras grandes capitales como Valencia, Barcelona o Bilbao.

Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la Sanidad en el mundo rural? Cuando hablamos de poblaciones de apenas de 500 habitantes, con una edad media muy alta, y que para cualquier prueba tienen que desplazarse decenas de kilómetros, si no cientos. Esta mañana en 'Herrera en COPE’queremos conocer cuál es la realidad de la medicina rural, de los médicos de pueblo.

Se calcula que unos 4.500 médicos rurales se retirarán en los próximos 5 años. Ahora mismo, el ritmo de jubilaciones es mayor que las incorporaciones, lo que está generando un déficit de sanitarios en los pueblos. Una situación que se nota especialmente en la España vaciada pero que tienen el mismo derecho a la sanidad que cualquier otra persona, independientemente de dónde viva. Para conocer de cerca la situación, vamos a ir a Castilla y León, Aragón y Navarra.

En Velilla de San Sebastián, Soria, nos encontramos con Manolo. Manolo tiene 79 años y ha vivido aquí durante toda su vida, pero durante los últimos dos años no ha tenido asistencia sanitaria. El centro de salud está cerrado, no tienen médico ni enfermero. En Aranda de Moncayo, un pueblo de 70 habitantes en la provincia de Zaragoza, si no llamas al autobús, no llega. El colegio tiene a todos sus alumnos en un aula. Y el banco hace mucho que se cerró... Así que imagínate ponerte malo en este municipio.

Ese es el problema. La salud y la falta de médicos. En España hay entre 11.000 y 15.000 médicos rurales. La horquilla es tan amplia porque no existe una base de datos para ver cuántos tenemos realmente. Además, tenemos que tener en cuenta la media de edad de estos médicos rurales que es muy alta, por encima de los 50 años.