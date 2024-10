Un joven argentino se muda a Sevilla para abrir una cafetería y esto es lo que más le sorprende, un año después, al montar su negocio: "Va en aumento"

De los 49 millones que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país. El dato pone de manifiesto el peso de los extranjeros en el mercado laboral o en el rejuvenecimiento de la población envejecida en plena crisis demográfica.

Hoy, en COPE, recorremos España para conocer historias de quienes llegaron en busca de un futuro mejor y son parte fundamental de la sociedad.

Alberto Herrera, desde una cafetería de Sevilla, llamada Dodici. Hace un año que Aldo, un joven argentino y su hermano, arriesgaron y decidieron emprender. Llegaron en 2022 a nuestro país. Y, por suerte, les salió bien e incluso están mirando otros locales.

Aldo Martín charla con Alberto Herrera

Aldo le ha contado a Alberto Herrera en 'Herrera en COPE' que está muy contento. Viene de vivir en Sicilia (Italia) y asegura que les ha costado progresar un poco allí. Sin embargo, “en España, en un año, hemos podido lograr el objetivo que teníamos”.

Lo que le llamó la atención fue la tasa de autónomos que “va en aumento en función de lo que uno gana. A diferencia de Argentina. En Italia si es distinto. Es más caro que aquí. Nunca pudimos hacer nada allí. Por eso la decisión de tomar rumbo a otra parte de Europa”.

Por otra parte, este joven argentino también ha hablado sobre la relación entre impuestos y salarios.

Concluía su intervención asegurando que al principio costaba pagarlo todo “pero, a medida del tiempo, nos da para permitirnos pagar todo y tener un sueldo nosotros también. Estamos buscando un local más grande porque estamos siempre a full y no tenemos más que 5-6 mesas”.

Una argentina EXPLICABA, A TRAVÉS DE TIKTOK, lo que hace nada más volver de España

Cuando te mudas a un nuevo país, seguramente sean muchas las cosas que te sorprendan de él, para bien o para mal. Eso precisamente es lo que le sucedía a Aldo Martín, tal y como le relataba a Alberto Herrera.

Y es que no cabe duda. Los choques culturales son una de las tendencias más comentadas también a través de TikTok, la red social del momento.

A los usuarios les encanta ser testigos de las experiencias de otras personas cuando se mudan a otros países, aunque las reacciones no siempre son las esperadas. Vivir en un país diferente a tu lugar de origen siempre implica enfrentarse a situaciones que no has afrontado antes y eso le sucede a la usuaria argentina de esta red social, Abril Bruzzese.

Abril Bruzzese, una joven argentina que también reside, como Aldo, en España. Aseguraba que iba a volver de viaje a su país de origen. Eso le permitía pensar todo lo que va a comer "y todos los retoques estéticos que me voy a hacer que no me puedo hacer en España", finalizaba su discurso, "los que viven fuera de su país me entenderán".